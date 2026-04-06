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Un peculiar rescate animal tuvo lugar este lunes 6 de abril en la localidad de Puerto Deseado. Bomberos lograron salvar a un gato que había quedado atrapado en la Escuela N° 5.

Durante la mañana, personal de la División Cuartel 4° acudió al establecimiento educativo “Capitán Onetto” tras un pedido de ayuda por un animal en riesgo.

Según indicaron las autoridades, permanecía atrapado en una ventana ubicada en la parte superior del gimnasio, sin posibilidad de bajar por sus propios medios debido a la altura.

Para concretar la intervención, utilizaron la unidad operativa 627 junto a una escalera de dos tramos. De esta manera, realizaron una maniobra de ascenso segura que permitió alcanzarlo y ponerlo a resguardo sobre una superficie firme.

El operativo concluyó con resultado positivo: el felino quedó a salvo y se garantizó la seguridad dentro del predio escolar antes del inicio de las actividades habituales.

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