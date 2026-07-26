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El Consejo Agrario de Santa Cruz informó que, debido a las condiciones climáticas adversas y al estado intransitable de los caminos, se restringen todos los accesos a la Reserva Natural Ría Deseado.

La medida incluye el ingreso a la Gruta de Lourdes, la zona de pesca y los demás sectores de acceso al área protegida.

Este cierre preventivo fue adoptado de manera conjunta con Protección Civil y Vialidad Provincial, en resguardo de la seguridad de vecinos y visitantes, ya que las condiciones actuales impiden garantizar una circulación segura y dificultan la asistencia ante cualquier eventualidad.

En ese marco, desde el Consejo Agrario Provincial solicitaron a la comunidad “respetar la restricción y evitar ingresar al área hasta nuevo aviso”.