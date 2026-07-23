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“Pablito” Salcedo tiene seis años, es de la localidad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, y necesita realizar un tratamiento en México.
Nació con 25 semanas de gestación pesando 720 gramos y pasó sus primeros 22 meses de vida internado. “Él nació prematuro a causa de una enfermedad hepática de su mamá, hoy ya diagnosticada con cirrosis biliar primaria. En ese momento aún no teníamos un diagnóstico certero solo que era autoinmune y atacaba su hígado”, explicó Julieta Zabala, la abuela materna, a La Opinión Austral.
Cuando tenía cinco meses sufrió un paro cardiorrespiratorio lo que le causó una parálisis cerebral.
El diagnóstico de “Pablito” es parálisis cerebral infantil, hipertensión pulmonar -controlada-, displasia broncopulmonar por prematurez, hipoacusia bilateral y distonía severa. Además, tiene hecha una traqueostomía y botón gástrico.
Si bien cuenta con obra social, el tratamiento Cytotron que se realiza en México es experimental por lo que no cuenta con cobertura.
Zabala explicó: “Es un dispositivo médico experimental que utiliza campos electromagnéticos rotacionales y ondas de radiofrecuencia de baja intensidad para estimular la regeneración celular y modular tejidos. Hay neuronas que ya murieron y no sé regeneran, pero hay algunas que están desconectadas y lo que este tratamiento hace es generar conexiones entre esas neuronas”.
Asimismo, señaló que previamente la clínica evalúa a cada paciente.” A ‘Pablito’ lo evaluaron por videollamada, ellos ven la condición y si es apto para recibir el tratamiento. Él pasó esa evaluación siendo apto y ahí comienza todo este recorrido hacia la meta”.
El costo del tratamiento es de 37.000 dólares más pasajes y estadía por 32 días.
El alias para colaborar es pablito-8, a nombre de Ana Berenice Espada.
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