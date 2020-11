Video. Enfermeras de Puerto Deseado enseñan el lavado de manos al ritmo de "Jerusalema", el tema del momento

Enfermeras del Hospital de Puerto Deseado le "ponen onda" a la pandemia y se sumaron a una conocida coreografía en donde enseñan cómo lavarse bien las manos, algo esencial para prevenir el contagio de coronavirus.

La canción que bailan es "Jerusalema", un tema de Master KG que habla sobre la fe y que se ha convertido en un grito de esperanza de los cinco continentes contra la pandemia.

El hit del momento acumula más de 209 millones de reproducciones en Youtube, es el tema más buscado en Shazam del último mes y hay miles y miles de videos de TikTok e Instagram con la coreografía de la canción bajo el hashtag #JerusalemaChallenge.

Pero el significado de "Jerusalema" tiene un trasfondo más religioso. Está escrita en idioma venda, hablado en Sudáfrica y su letra habla de Jerusalén como una ciudad celestial. De ahí versos como "Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí". O también otros como: "Mi lugar no está aquí" "mi reino no está aquí"