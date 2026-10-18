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En una fecha que invita a compartir abrazos y recuerdos en familia, Matilde Zorita dedicó unas palabras a su hijo Alejandro Silva, el marinero de 53 años que murió el martes 13 de octubre en un accidente laboral a bordo del buque pesquero Cabo Vírgenes. A través de las redes sociales, compartió mensajes que reflejan el amor que los une y las ganas de volver a abrazarlo.

“No llegas… Pero hoy golpeaste mi puerta y mi corazón se aceleró. Siempre te estaré esperando, mi negrito lindo”, escribió en una de sus publicaciones.

En otro posteo, Matilde recordó una espera que, año tras año, estaba acompañada por un ramo de flores, pero que esta vez tendrá un significado diferente.

“Y como cada año te esperaré con el ramo de flores y… no vendrás… volveremos a abrazarnos, hijo querido”, expresó.

“Mi hijo amado, el mejor, gran compañero”

Tras la muerte de Alejandro, Matilde Zorita compartió en sus redes sociales una fotografía junto a un mensaje dedicado a su hijo, en el que expresó el dolor por su partida.

“Mi hijo amado, el mejor, gran compañero. No encuentro explicación ni consuelo. Volveremos a unirnos en la eternidad”, escribió.

Alejandro Silva, falleció el martes 13 de octubre a bordo del buque “Cabo vírgenes”.

La partida de Silva

Alejandro Silva, de 53 años, murió el martes 13 de octubre tras quedar aprisionado por un portón del aparejo de pesca mientras trabajaba a bordo del buque Cabo Vírgenes, operado por Red Chamber Argentina.

El accidente ocurrió a unas 200 millas náuticas al nordeste de Puerto Deseado. El hecho dio lugar a actuaciones judiciales para investigar las circunstancias en las que se produjo la muerte del marinero.