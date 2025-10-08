Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Por primera vez seis voces de las distintas provincias patagónicas se reúnen en un espectáculo inédito que celebra la identidad, las raíces y la fuerza femenina del sur.

“Mujer Patagonia” propone un recorrido musical y poético por los paisajes y sentires de cada una de las seis provincias.

Participan Laura Paturlanne de La Pampa, Camila Warner de Río Negro, Jorgelina Sotelo de Neuquén, Gabriela Carel de Chubut, Lorena Pérez de Santa Cruz y Karina Valdez de Tierra del Fuego.

Desde La Pampa hasta Tierra del Fuego, las artistas comparten escenario para mostrar la diversidad y la unión de la región, con la música como puente.

Nacida en Río Gallegos y residente en El Chaltén, Pérez es cantante, compositora, docente y terapeuta de sonido. Está formada en canto popular argentino y latinoamericano, es representante de la música santacruceña y en 2019 lanzó “MujerCanto”.

Ha recorrido la Patagonia en su auto junto a sus hijos, compartiendo música y vivencias en cada pueblo. Actualmente, prepara su segundo álbum y su primer libro.

El espectáculo “Mujer Patagonia” se estrenará este viernes 10 de octubre en el “Teatro del Muelle” de Puerto Madryn, y el sábado 11 de octubre, Día de la Patagonia, en el Cine Teatro de Rawson.

Las entradas se pueden reservar al Instagram de Mujer Patagonia: Mujer_Patagonia o al WhatsApp +54 9 280 40198339