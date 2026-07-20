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Gustavo Ortiz, un marinero oriundo de Corrientes, falleció mientras navegaba a bordo del pesquero Mar Esmeralda. Según trascendió, su muerte se produjo por causas naturales debido a una descompensación cardíaca aguda.

La embarcación, perteneciente a la empresa Cabo Vírgenes, amarró este lunes al mediodía en el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn.

Tras el arribo, la Prefectura Naval quedó a la espera de las directivas correspondientes para realizar el desembarco de los restos y continuar con las actuaciones de rigor.

Fuentes de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), consultadas por Canal 12 Web, indicaron que la víctima integraba la dotación junto a su hermano.

En paralelo, el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) de Puerto Madryn inició las gestiones para trasladar los restos a Corrientes y facilitar el regreso del familiar que compartía la campaña con Ortiz.