La ciudad chilena de Puerto Natales tembló este viernes, según señaló el Centro Sismológico Nacional (CSN). La magnitud fue de 4.6.

Según la información oficial el movimiento telúrico comenzó a las 14:16 (hora local), cuando la tierra se movió a 24 kilómetros de profundidad.

El CNS señaló que la ubicación exacta del epicentro fue a -52.49 grados de latitud y -72.11 grados de longitud, es decir, a 89.0 kilómetros al sureste de la ciudad. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) no reportó daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.