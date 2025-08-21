Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) comunicó que este viernes 22 de agosto se producirá una interrupción parcial del suministro eléctrico en Puerto San Julián.

La empresa estatal explicó en un comunicado que el corte responde a tareas de mantenimiento programadas sobre una línea de media tensión.

¿A qué hora será el corte y qué zona afectará?

El servicio estará interrumpido entre las 9:00 y las 11:00 en el sector de chacras N°17. “Agradecemos a los vecinos por su comprensión”, señalaron desde SPSE.