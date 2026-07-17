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En Puerto San Julián, este viernes se realizó el descubrimiento del mural en homenaje a la Dra. Zulma Malvar, al cumplirse siete años de su femicidio.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección de la Mujer, Diversidad y Género de la Municipalidad, junto a la Dirección de Género y Diversidades de la Unidad Académica San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA).

El acto contó con la presencia de autoridades municipales, autoridades de la Unidad Académica San Julián de la UNPA, representantes de distintas instituciones de la comunidad, familiares, amigos y vecinos, quienes acompañaron el emotivo acto de memoria y reflexión.

El espacio busca mantener vivo el legado de la Dra. Zulma Malvar como profesional comprometida con el cuidado de la vida y reafirmar el compromiso colectivo con la memoria, la verdad, la justicia y la erradicación de todas las formas de violencia por motivos de género.

El mural, realizado por la artista Camil García, simboliza la memoria, el compromiso y la importancia de no olvidar.

Como parte de la jornada, los presentes participaron de una intervención colectiva, dejando la huella de sus manos alrededor de la imagen de Zulma como un gesto de acompañamiento a su familia y de reafirmación del reclamo de Ni Una Menos.

Así fue el acto a siete años del femicidio de Zulma Malvar

1 de 8 | 2 de 8 | 3 de 8 | 4 de 8 | El mural, en homenaje a Zulma Malvar, fue descubierto este viernes en Puerto San Julián. 5 de 8 | 6 de 8 | 7 de 8 | 8 de 8 |