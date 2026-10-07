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Universal Video Cable de Puert0 San Julián comunicó el fallecimiento de Fernando “El negro” Avendaño, a quien despidió como un compañero entrañable y una figura fundamental en la historia de la empresa. Avendaño tenía 74 años y compartió años de trabajo con quienes forman y formaron parte del canal.

En su mensaje, desde UVC recordaron las numerosas coberturas que realizó para acercar a los hogares las imágenes de la comunidad. Su mirada detrás y frente a cámara también quedó ligada a las transmisiones deportivas, donde —destacaron— mostró su talento, su pasión por el oficio y un compromiso constante.

Pero el homenaje también hizo hincapié en su calidad humana. Sus compañeros lo describieron como una persona generosa, siempre dispuesta a tender una mano, compartir una sonrisa y hacer más llevadera cada jornada de trabajo. “Su huella y su legado permanecerán para siempre en nuestras pantallas y en nuestros corazones”, expresaron. Además, enviaron sus condolencias a familiares y amigos y se despidieron con un “hasta siempre”.

Las despedidas

La publicación recibió numerosos mensajes de personas que compartieron recuerdos y palabras de apoyo. Rosa Emelinda Rodríguez pidió que Avendaño descanse en paz y recordó haberlo conocido y tratado en el ámbito político. “Supe de un ser extraordinario”, escribió. Beatriz Aguirres también expresó su tristeza y envió sus condolencias a la familia, mientras que Darian Dubravcic y Belcko Blanco dejaron mensajes de acompañamiento y abrazos para sus seres queridos.

Carla Moscardi lo recordó por los saludos que intercambiaban cuando ella iba con sus hijos a la cancha de ACI, en San Julián. Contó que él siempre se detenía a preguntarle cómo estaba y lo describió como “atento, amable, simpático”. “Pequeños gestos, gran persona”, escribió, antes de despedirlo con un agradecimiento y un mensaje de paz.

Pablo Alberto Rodríguez envió un abrazo a la familia y a los hijos de Avendaño. También destacó su dignidad y su forma de expresar lo que pensaba: “Mi recuerdo imborrable de decir siempre lo que pensaste sin miedos”, manifestó.

Los restos de Fernando Avendaño son velados en Sala Leros este miércoles hasta las 00 y mañana jueves a partir de las 8. La sepultura se realizará el jueves a las 11.