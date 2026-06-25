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En el marco de una investigación vinculada a delitos complejos contra las infancias, personal de la División de Investigaciones (DDI) de Puerto San Julián llevó adelante un allanamiento en una vivienda de esa localidad, con resultados positivos tras el secuestro de distintos dispositivos tecnológicos considerados de interés para la causa.

El procedimiento se concretó durante la jornada del miércoles en un domicilio de esa localidad y se enmarca en las acciones del operativo internacional “Aliados por las Infancias VI”, una iniciativa orientada a la prevención, detección e investigación de delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales.

La investigación se inició a partir de un reporte emitido por la organización Missing Children, lo que derivó en la intervención judicial del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1, que dispuso la medida de allanamiento.

Durante el registro exhaustivo del inmueble, los efectivos lograron secuestrar diversos elementos tecnológicos que ahora serán sometidos a pericias especializadas para determinar su vinculación con la causa.

Entre los elementos incautados se encuentran dos teléfonos celulares, un dispositivo de almacenamiento tipo pendrive, una tarjeta de memoria SD, una tablet, una consola de videojuegos y una computadora de escritorio tipo All In One.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que el análisis forense de estos dispositivos será clave para profundizar las tareas investigativas y establecer posibles responsabilidades.

El operativo fue coordinado de manera conjunta por el Departamento de Investigación del Delito Organizado Zona Centro, la División Narcocriminalidad y la División Trata de Personas, en un trabajo articulado entre distintas áreas especializadas de la fuerza provincial.

Desde la órbita judicial señalaron que la causa continúa en etapa investigativa y bajo estricta reserva, mientras el magistrado interviniente evaluará el contenido de los elementos secuestrados para definir las próximas medidas procesales.

El procedimiento se enmarca en una serie de acciones coordinadas a nivel nacional e internacional para combatir delitos informáticos y reforzar la protección de las infancias frente a amenazas en entornos digitales.