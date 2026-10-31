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Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informó que la capacidad de abastecimiento de agua en Puerto San Julián se verá reducida durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

La medida responde a trabajos de mantenimiento en el sistema de impulsión de Comandante Luis Piedra Buena. Asimismo, la empresa comunicó que quedó suspendido el corte de energía eléctrica previsto para el domingo 1 de noviembre.

Ante esta situación, desde SPSE solicitaron a los vecinos restringir el riego durante ambas jornadas y realizar un uso responsable del recurso, priorizando las necesidades esenciales. “La empresa agradece la colaboración y comprensión de la comunidad”, cerraron.