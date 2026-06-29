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En el marco del Wiñol Tripantu, conocido popularmente como el Año Nuevo Mapuche, el viernes 26 y 27 de junio, la Comunidad Lof Fem Mapu y el Museo Regional Carlos Borgialli dependiente de la Municipalidad de Puerto Santa Cruz organizaron una serie de actividades que estuvieron a cargo de Silvia Saldivia Melipil de Río Gallegos y Belén Encina de Comodoro Rivadavia, mujeres de pueblos originarios.

Ambos días se proyectó el documental “Marichi Tukulpan, Memoria implacable”, producción argentino-chilena con dirección de Paula Rodriguez Sickert y que es producto de una investigación realizada por la académica mapuche Margarita Canio.

La presentación estuvo a cargo de la doctoranda Silvia Saldivia Melipil, docente mapuche e investigadora de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), quien además organizó la exposición de fotografías “Kiñe tranalupe, mari witrapürayayngün”, en el que se da cuenta de los diferentes genocidios sufridos por los pueblos originarios en manos de fuerzas represivas del Estado en connivencia con parte de la sociedad civil, lo que forma parte de su proyecto de investigación y de su tesis de doctorado. Durante el primer día, en el Auditorio Municipal, asistieron estudiantes de educación secundaria y gente de la comunidad en tanto que el segundo día tuvo lugar en el Museo Carlos Borgialli y asistieron personas de la comunidad.

Ambos días, a cargo de la lawentuchefe Belén Encina, hubo talleres acerca de plantas nativas, su reconocimiento, su función y la forma en cómo utilizarlas para hacer ungüentos, infusiones, tinturas destinadas a aliviar y acompañar diferentes situaciones. Las plantas y flores de la zona dan respuesta a las necesidades de las personas del lugar.

En la madrugada del sábado en Punta Reparo, se llevó a cabo una ceremonia mapuche gestionada por la Comunidad Lof Fem Mapu a orillas del río en la que esperaron la salida del sol y realizaron ofrendas con música y canciones mapuches. En la ocasión, participaron personas indígenas y no indígenas de la localidad acompañando este nuevo ciclo que comienza y reafirmando el compromiso por la interculturalidad y el respeto por las culturas originarias.

“Si hoy celebramos el Wiñol Tripantu es porque somos nietos y tataranietos de los sobrevivientes de la Conquista del desierto”, sostuvo Saldivia Melipil a La Opinión Austral, reafirmando la existencia y vigencia de los pueblos originarios y su cultura.

Asimismo, manifestó que “las actividades tuvieron muy buena recepción dando cuenta de la necesidad de conocer la historia local y regional, las memorias indígenas, las nuevas perspectivas de contar la historia visibilizando las voces silenciadas en otras épocas y la medicina mapuche”.