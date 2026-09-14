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En Colón 636, a escasos metros de Gobernador Carlos Bories, la calle principal que atraviesa la ciudad de Punta Arenas, se emplazan las ruinas de la construcción que fue residencia y estudio del arquitecto francés Antonio Beaulier, motivo por el cual originalmente se la llamó edificio Beaulier.

La casa ubicada en Colón 636 en Punta Arenas fue un centro de torturas durante la dictadura de Pinochet. Foto: La Prensa Austral

“En la década del ‘50 funcionó como sede de la Cruz Roja, en la década del 60 pasó a ser utilizado como casino de tripulaciones y Hospital Naval provisorio. Y entre 1973 y 1976 funcionó como centro de detención y tortura y como sede de la central del Servicio de Inteligencia Militar, el SIM”, detalló Magda Ruiz Méndez, presidenta de la Corporación Sitio de Memoria Colón 636, a La Opinión Austral.

Hace poco más de un año, expresos/as políticos/as, familiares y vecinos conformaron la corporación con el objetivo de “poder educar en torno a la memoria y los derechos humanos para que estos hechos no vuelvan a suceder”.

“Ha sido un granito poder ponernos de acuerdo sin colores políticos. En esta corporación, hay compañeros y compañeras, algunos que no tenemos militancia política y otros que si la tienen, no es lo que prima dentro de la corporación”, aclaró.

Tras haber sido objeto de un incendio intencional, del que no se encontraron responsables, el edificio, donde funcionó el centro de torturas, quedó destruido.

Al respecto, enfatizó en la importancia de que el edificio “sea el sitio de memoria que queremos que sea, tiene que ser reconstruido por el Estado porque está declarado monumento nacional. Es totalmente imprescindible darle un uso a ese lugar para transformarlo en un sitio de memoria. Es el lugar donde sucedieron los hechos y es un lugar donde queremos dirigir la reflexión y el diálogo en torno a las violaciones de los derechos humanos de niños, niñas, hombres y mujeres y adultos mayores perpetradas durante la dictadura civil-militar”.

Haciendo memoria

Desde el retorno de la democracia en 1990, este año por primera vez el gobierno nacional no organizó actos ni ceremonias conmemorando el derrocamiento del presidente socialista Salvador Allende.

De esta manera, desde Arica a Magallanes, como dicen en Chile para señalar la extensión del territorio, hubo conmemoraciones impulsadas por las organizaciones.

“En esa casa fueron torturadas tanto hombres como mujeres, y niñas y niños desde los 15 años en adelante”. MAGDA RUIZ MÉNDEZ, PRESIDENTA DE LA CORPORACIÓN SITIO DE MEMORIA COLÓN 636

Así es que más de un centenar de puntarenses se reunieron este viernes en Colón 636 para volver a hacer memoria.

“Fue muy emotivo porque fue un acto artístico y con algunos testimonios de compañeros que estuvieron en esa casa”, indicó Ruiz Méndez y señaló que “en esa casa fueron torturadas tanto hombres como mujeres, y niñas y niños desde los 15 años en adelante, por lo menos es lo que tenemos registro”.

La expresa política sostuvo que “lo más importante es que en el acto hubo bastante afluencia de público, se calcula en más de un centenar y sobre todo de jóvenes, eso es lo que nosotros queremos, poder llegar a los jóvenes y poder dejar en ellos el legado de lo que es este trabajo por la memoria”.

“Nosotros, los que pasamos por todo lo que fue la tortura y la represión, ya nos estamos yendo y los que todavía seguimos activando en esto es porque en ese tiempo éramos niños. En mi caso, me sacaron a punta de metralleta del liceo, éramos niños de 16-17 años, algunos de 15 años, somos los que todavía nos mantenemos activos. Hay muchos compañeros y compañeras que ya están muertos y muchos otros con la salud muy deteriorada por lo que es muy difícil que puedan participar de estas actividades, pero lo que nos interesa es llegar a los jóvenes y eso se demostró en este acto que tuvimos”.

“Hay mucha juventud organizada con sus banderas, con sus proclamas, eso nos dejó muy contentos, el corazón bien llenito, porque hemos logrado sembrar la memoria”, afirmó.

Francisco Bettancourt Bahamonde, estudiante detenido desaparecido de la Universidad Técnica del Estado (UTE) en 1973.

Durante la misma jornada también tuvo lugar un acto homenaje a Francisco Bettancourt Bahamonde, detenido desaparecido en 1973, en una placa en el predio de la Universidad de Magallanes (UMAG), antes Universidad Técnica del Estado, de la que era alumno.

El acto fue organizado por los estudiantes de la Federación. “Fue interesante, muy bonito, muy emotivo y con mucha asistencia de jóvenes también”, valoró.

Ruiz Méndez consideró que se trata de un esfuerzo “para aprender de nuestra historia y sobre todo de nuestra historia regional. Somos una ciudad que está bastante alejada del centro geográfico del país y lo que se sabe normalmente es lo que sucedió en el norte de Chile, en Santiago, en otras partes, pero muy poco se sabe de lo que sucedió en la región, la represión fue muy dura y muy brutal en la región“.

Despertares

Después del 11 de septiembre, afirmó: “Es muy satisfactoria la evaluación que hemos hecho, sobre todo en cuanto a la participación de los jóvenes, eso se está viendo a lo largo de todo Chile. Tenemos una red de sitios de memoria a lo largo de todo Chile y todos los comentarios coinciden en lo mismo, quedaron impresionados por la cantidad de gente que llegó a visitar los sitios, incluso más que cuando fueron los 50 años del aniversario”.

“Tenemos la esperanza de que, sobre todo los jóvenes, están despertando y la gente se dio cuenta de que votaron de manera equivocada y están tratando de reconquistar los pocos derechos que teníamos, pero la situación es bastante caótica en el sentido económico sobre todo, laboral, mucha asistencia, y la gente ya está saliendo a las calles, sobre todo los estudiantes. La manifestación de los estudiantes en Santiago, este año, para el 11 fue histórica”, cerró.