Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Centro de Frontera Integración Austral que conecta a Río Gallegos, Argentina con Punta Arenas, Chile, y que durante el último fin de semana XXL tuvo gran movimiento, extenderá su horario a partir del 1° de diciembre, como había adelantado La Opinión Austral días atrás.

Cabe recordar que actualmente el horario es de 08:00 a 22:00.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Interior, a partir del 1° de diciembre, la apertura será a las 08:00, el cierre salida de ambos países a las 23:45 y el cierre entrada a ambos países a las 23:59.