José Soto Alvarado, fundador y dueño de Sotito’s Restaurante, falleció este viernes a los 82 años. La luctuosa noticia fue dada a conocer mediante un comunicado en las redes sociales del local.



En el comunicado, señalaron: “Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de José Soto Alvarado. Después de una dura batalla y rodeado de su familia, hoy emprende su descanso en paz”.



Soto Alvarado fundó Sotito’s junto a sus hermanos Rodolfo y Fanor y, con el pasar de los años, quedó como único dueño del restaurante, al que dedicó gran parte de su vida.

Cercanos y clientes lo recuerdan como un hombre trabajador y atento, conocido por conversar con quienes visitaban el local y por su dedicación diaria a cuidar los detalles, incluyendo la compra de alimentos para seleccionar los mejores productos.

En Río Gallegos, José Soto Alvarado tuvo un local de Sotito’s en calle Mendoza 167. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL



Con el tiempo, Sotito’s se transformó en un ícono de la gastronomía regional y en un lugar recomendado casi por tradición a quienes visitaban la ciudad de Punta Arenas.

Cabe mencionar que en Río Gallegos, el exgarzón, chef y emprendedor magallánico también abrió y mantuvo durante varios años un local en calle Mendoza 167.

Sus restos están siendo velados en su domicilio, ubicado en calle 21 de Mayo 1910, hasta este domingo a las 15:00, hora en la que le darán el último adiós en el Cementerio Parque Punta Arenas.

Sus hijos expresaron “agradecemos de corazón todas las muestras de cariño, apoyo y compañía en estos momentos tan difíciles para nuestra familia”.