Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de Punta Arenas despidió con profundo pesar a José Soto Alvarado, fundador y dueño de Sotito’s, uno de los restaurantes más emblemáticos y queridos de la ciudad. El empresario falleció el 5 de diciembre, acompañado por sus seres queridos, luego de una dura batalla de salud que afrontó en silencio y con entereza.

La noticia fue confirmada en la página oficial del restaurante, donde su hijo, Francisco Soto, publicó una sentida carta que rápidamente se viralizó y despertó mensajes de afecto por parte de vecinos, clientes y figuras del ámbito gastronómico de Magallanes.

En el texto, Francisco relató la dificultad de enfrentar la partida de su padre: “Han pasado más de 24 horas de tu partida y aún me cuesta creerlo. Parece tan irreal. Me siento en un estado entre sueño y vigilia”.

Describió además la relación única que mantenían, marcada por silencios compartidos y gestos que decían más que las palabras. “Creo que fui quien mejor te conoció. Nuestra manera de relacionarnos llegó a ser prácticamente implícita. Bastaban las miradas”.

Francisco también destacó la ética de trabajo incansable que caracterizó a su padre: “Se esforzó al máximo para darnos lo mejor y casi nunca, o nunca, se quejó del desgaste real que eso le provocaba. Era famoso por recorrer todas las distribuidoras y supermercados con tal de conseguir hasta el último artículo de la lista”.

En uno de los pasajes más emotivos, recordó el momento en que José le pidió que estuviera junto a él diariamente en el restaurante, una decisión que aseguró volvería a tomar sin dudar. “Aunque últimamente te vi triste por lo que crees que todo esto me generó, lo volvería a hacer todo igualmente. Volvería a perder la audición y enfrentar la soledad solo por ti. Gracias, papá. Por la terquedad y por todo lo demás”, agregó.