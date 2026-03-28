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Los veteranos Raúl Vásquez y Carlos Contreras junto a los colaboradores del Centro de VGM “Soldado José Honorio Ortega”, Oscar Sánchez y Guillermo Coronel visitaron los estudios de Radio LU12 AM680 para dar a conocer las actividades que se realizarán al conmemorarse 44 años del conflicto bélico.

El cronograma iniciará este martes a las 17:00 con una caravana que saldrá desde la sede del centro de veteranos y que finalizará en el monumento. “En el barrio 499 Viviendas, nos va a estar esperando la Banda de Música Policial”, comentó Carlos Contreras.

“El 1° a partir de las 15:00, un grupo de la Casa de la Juventud realizará un mural en el Departamento Malvinas. A las 20:00 habrá música, bandas y bailarines folclóricos. A las 23:00 va a llegar una caravana del barrio Ayres Argentinos y otra de la Plaza de los Leones, los veteranos recibirán las antorchas y el grupo scout dará inicio a la fogata”, repasó.

Como siempre, el acto central será el 2 al mediodía.

Por otro lado, Oscar Sánchez dio a conocer la Sexta Campaña Socio Protector 2026-2027, la cual consiste en realizar un aporte que va de los 5 a los 20 mil pesos durante 10 meses. El dinero recaudado se destina al mantenimiento del centro de veteranos.

Cabe mencionar que las personas autorizadas a difundir puerta a puerta la campaña están identificadas con credenciales.