El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa condiciones climáticas adversas para mañana en un sector de Santa Cruz. El organismo emitió una alerta amarilla que regirá este miércoles 21 de enero y alcanzará a una región cordillerana de la provincia.

Según el Sistema de Alerta Temprana, las cordilleras de los departamentos Lago Buenos Aires y Río Chico registrarán lluvias, algunas de intensidad local. Los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 10 y 25 milímetros, con probabilidad de tormentas aisladas embebidas. Un escenario similar se prevé para la cordillera sur de Chubut.

Este nivel de advertencia contempla la posibilidad de daños y eventuales interrupciones en las actividades cotidianas, por lo que se recomienda adoptar los siguientes recaudos:

¿Qué precauciones tomar ante intensas lluvias?

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.