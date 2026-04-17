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Este viernes, el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz dio a conocer que se encuentra trabajando de manera preventiva junto al Consejo Provincial de Educación y la Policía Provincial, con el objetivo de “llevar tranquilidad a toda la comunidad educativa” ante los carteles y pintadas en instituciones educativas en las que se amenazan con tiroteos.

Señalaron que “en las distintas localidades se han tomado recaudos para prevenir hechos de violencia y evitar situaciones de riesgo que alteren el orden público, tanto dentro como fuera de los establecimientos educativos”. Por último, enfatizaron que “resulta importante reforzar el diálogo con niños y adolescentes respecto al uso responsable de las redes sociales, teniendo en cuenta que diversas acciones pueden poner en peligro la integridad propia y la de terceros, así como también derivar en delitos o sanciones legales“. “Como empezó en una plataforma, tenemos que ver de dónde salió ese mensaje”. MARIO ÁVILA, JEFE DE LA DIVISIÓN CIBERCRIMEN

En comunicación con Radio LU12 AM680, el jefe de la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz, subcomisario Mario Ávila, comentó: “Desde el primer momento he tomado conocimiento respecto a lo que es el mensaje que primero empezó en las plataformas de Instagram, después se fue a la plataforma de TikTok y así se fueron viralizando y se fueron reproduciendo y se fueron enviando en diferentes grupos”.

“Como empezó en una plataforma, tenemos que ver de dónde salió ese mensaje“, sostuvo.

Además, Ávila confirmó que desde el Gobierno de la Provincia ya se ha radicado la denuncia. “Hemos recibido la denuncia y ahora vamos a empezar a trabajarla”, adelantó.

Para finalizar, recordó que estas acciones “se están propagando a nivel nacional, por el momento todavía está en etapa investigativa”.