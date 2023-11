Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El precio de la nafta y el gasoil aumentó este miércoles entre un 7,5 al 9,5% en todas las petroleras. Por este motivo, ya pueden verse los nuevos precios en la mayoría de las estaciones de servicio de todo el país. La suba reflejada en los surtidores se da luego de un conflicto entre las petroleras y el Gobierno por el abastecimiento de combustibles líquidos.

Una de las estaciones de servicio no vendía nafta durante esta mañana, pero sí tenía gasoil a la venta. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Este miércoles, el ministro de Economía, Sergio Massa aseguró esta mañana que “la situación crítica” con el abastecimiento de los combustibles “se ha normalizado” pero que el Gobierno se mantendrá alerta ante situaciones de especulación; al tiempo que cuestionó a la oposición por pedir “liberar precios”.

“Entiendo que, con esta garantía de abastecimiento que han planteado las petroleras, la situación crítica se ha superado pero vamos a estar atentos porque no vamos a permitir que, sobre la base de incrementar un poquito más su ganancia exportando, terminen perjudicando a los consumidores argentinos”, manifestó Massa en un mensaje grabado en el Palacio de Hacienda, difundido esta mañana.

Una estación de servicio de Río Gallegos abrió surtidores preferenciales para taxis y remises. FOTOS: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

El ministro anunció que el Gobierno congeló nuevamente el Impuesto a los Combustibles Líquidos para evitar una escalada en los precios, pero reclamó a las petroleras que no perjudiquen el mercado interno a costa de obtener una mayor ganancia en exportaciones.

“El congelamiento del Impuesto a los Combustibles Líquidos es un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, que resignamos recursos del Estado y dejamos de cobrar impuestos a efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, explicó Massa.

Los precios del combustible en Río Gallegos

Los precios vigentes de referencia en las estaciones YPF de Río Gallegos ya reflejan los incrementos este miércoles en la mañana.

Super: $234

Infinia: $344

Infinia diesel: $416

Ultra: $333

FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Por otro lado, durante las primeras horas de la mañana, en las estaciones de servicio de la empresa Axion todavía no había cambios en los precios de referencia de los combustibles. Sin embargo, en horas del mediodía los carteles de la empresa se actualizaron con los nuevos valores:

Super: $253,3

Quantium: $362,1

Axion diesel: $363,3

Quantium diesel: $427,1