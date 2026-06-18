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Organizado por la Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi, la Red de Apoyo Neurodiverso y la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) Filial Santa Cruz, este viernes 19 se llevará adelante el Café Literario con su primer encuentro “Soy autista y ¿ahora qué?”, un espacio de diálogo, reflexión y acompañamiento en torno al autismo en la adultez.

“Este café literario está orientado a contener, contar, explicar qué es lo que sucede cuando nos detectan autismo cuando somos adultos. Qué nos pasa, cómo nos pasa, cómo lo tomamos, cómo lo toma la familia, los amigos, si tenemos un grupo social de contención, si no lo tenemos, qué pasa con esas personas que todavía no saben o no están diagnosticados que tienen autismo. Hay muchas personas, por ejemplo, que se plantean que no pueden pertenecer a ningún grupo social o todavía les cuesta mucho ingresar a grupos sociales. Todas esas cuestiones se van a tratar en ese café literario”, expuso Graciela Echeverría, presidenta de SADE Filial Santa Cruz, a Radio LU12 A680.

En la actividad también participarán el licenciado Luis Ortega y la profesora de Música, Aldana Díaz. “Con ellos, vamos a dirigir el café literario tomando lecturas propias de autismo y también autores diversos que han ido de alguna manera enfocándose a las condiciones especiales”, comentó.

“Hoy todavía hay muchos mitos sobre el autismo y esta actividad es una manera de desmitificar el autismo”. GRACIELA ECHEVERRÍA

Durante el desarrollo del café literario “también habrán juegos como un momento de distensión, distracción y contención”.

Cabe mencionar que la actividad está abierta a la comunidad. En este sentido, sostuvo que “todo el mundo tiene acceso a la literatura y todo el mundo tiene derecho de conocer la literatura, desde ese lugar es que es propicio acercarse y comprometerse con una literatura específica y además hacer conocer un mundo que para muchos es desconocido. Hoy todavía hay muchos mitos sobre el autismo y esta actividad es una manera de desmitificar el autismo”.

Por último, Echeverría manifestó: “Todas las personas adultas con un diagnóstico reciente han tenido un proceso de adaptación diario y muy laborioso durante toda la vida, enmascarándose para poder situarse en una sociedad que no los comprende, que no los abraza y donde no están contenidos. A partir del diagnóstico, todas las personas adultas empiezan a entenderse, comienzan a saber quiénes son. A partir de ese momento pueden dar su testimonio y se van a encontrar con un mundo lleno de personas iguales que desconocían. Es un momento donde la persona emocionalmente va a empezar a funcionar desde otro lugar por eso es necesario abrir estos espacios, para que entendamos que somos parte de la misma sociedad”.

El café literario tendrá lugar este viernes a las 20:00 en la Biblioteca Provincial Juan Hilarión Lenzi, sita en José Ingenieros 60 en la capital santacruceña.