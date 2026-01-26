Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de Santa Cruz había pedido la colaboración de la comunidad para localizar a Cristian Hernán Pacheco, quien estaba desaparecido en Río Gallegos.

Además de la gran preocupación de su familia, el caso tuvo amplia repercusión en redes sociales, donde numerosas personas expresaron su deseo de que apareciera pronto.

Afortunadamente, según pudo saber La Opinión Austral, el hombre de 44 años fue encontrado en buen estado de salud.