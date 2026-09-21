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El biólogo e investigador santacruceño Stuart “Chacho” Blake brindará la charla “Darwin en la Patagonia ¡Nos han robado la historia!” en el Teatro Gran Cabral de Río Gallegos.

En los estudios de Radio LU12 AM680, Blake, quien lleva 40 años trabajando en el tema, explicó que su presentación apunta a cuestionar la versión tradicional sobre el origen de las ideas de Charles Darwin y sostuvo que la Patagonia tuvo un papel central en el desarrollo de su pensamiento evolutivo, mucho más importante de lo que habitualmente se enseña.

Blake afirma que la asociación entre Darwin, las islas Galápagos y los famosos “pinzones de Darwin” fue construida posteriormente y que Darwin no utilizó originalmente a esos pinzones como elemento central de su teoría. Según explica, esa narrativa comenzó a instalarse décadas después.

Uno de los puntos centrales de su investigación es que Darwin pasó alrededor de tres años y medio recorriendo sectores de la Patagonia. Sin embargo, los libros en el mundo angloparlante enseñan que Darwin tuvo su “momento Eureka” con respecto a la Teoría de la Evolución en las Galápagos.

“Llega a las Galápagos, no ve nada nuevo, literalmente no hizo nada nuevo, y después vuelve por el mundo, en Madagascar hace un descubrimiento interesante, y nada más. Pasó todo su tiempo acá, porque el laburo de los maperos, los cartógrafos, era mapear acá“, señaló durante la entrevista en “La Decana de la Patagonia”.

Además, recordó que en el diagrama del Árbol de la vida: “En la página 37, señala una especie que como carecía de pasto podría haber sido más chico, y después se deja de aparear con la especie original, así que se forma una especie nueva. Entonces usa eso como ejemplo, y el ejemplo que usa es el del choique, el avestruz petiso”.

“Quiero que los cruceros dejen de ir a las Galápagos y que se vengan a San Julián, Puerto Deseado, Bahía Blanca. La evolución nos pertenece a Santa Cruz“, remarcó Blake.

La charla tendrá lugar este jueves 24 de septiembre a las 19:30 en el Teatro Gran Cabral, sito en Ángela Sureda 444 en el barrio El Faro.