El jueves pasado, la empresa estatal informó que debía llevar adelante la reparación de la válvula del acueducto Palermo Aike – Río Gallegos desde las 8 de la mañana. En principio, la interrupción del servicio estaba previsto hasta las 18 horas, pero se extendió hasta el sábado a la noche.

“El problema fue que el jueves nosotros hicimos una intervención en el acueducto por una pérdida que teníamos”, indicó en primer lugar el gerente de Saneamiento de SPSE, Martín Erni, en diálogo con La Opinión Austral.

Indicó que la pérdida no era sobre la válvula, sino que “descubrimos que era sobre un caño“, explicó. “Nosotros suponíamos que teníamos una pérdida sobre una válvula de aire que tenemos en ese lugar. Pero entonces era en la cañería y paramos el bombeo. Entonces lo que nosotros teníamos planificado hacer no lo pudimos hacer y tuvimos que buscar hacer una reparación sobre la cañería que no quedó bien”, expresó.

En consecuencia, cuando intentaron reestablecer el servicio el día viernes a la madrugada, “quedó perdiendo por la reparación que habíamos hecho en medio de la emergencia y nos abocamos a buscar todo el equipamiento para poder hacer una buena reparación ya definitiva que la hicimos el día de ayer”.

Erni indicó que “esa reparación que hicimos la verdad que fue bastante trabajo y bastante rápido lo hicimos por el tipo de trabajo que teníamos que hacer, más que nada por la zona y por la importancia que tiene esa obra de aire en el acueducto”.

El jueves trabajaron dos cuadrillas, una trabajó desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la madrugada trabajó la otra cuadrilla.

“Y ayer trabajamos también de la misma forma. Pero el trabajo que se hizo este sábado ya fue definitivo y ya quedó totalmente reparado, a la mañana fuimos a controlar y teníamos todo perfecto”, agregó el gerente de SPSE.

Este sábado la labor terminó alrededor de las 23 horas, momento en que “el agua empezó a ingresar a la planta a las 4 de la mañana más o menos, así que a partir de esa hora ya estaba resuelto, si bien obviamente que el agua empezó a llegar a la planta, no es la hora que tiene que llegar a los hogares, sino que va llegando a poco”.

En consecuencia, varios barrios de la ciudad hasta este domingo seguían sin el servicio: “El caudal que llegaba desde Palermo a la toma el día viernes no era el ideal, o sea que teníamos una pérdida muy grande, sumado a que teníamos menos caudal que lo normal, eso se fue agravando, si bien a las cuatro de la mañana comenzamos de a poco a brindar de vuelta el servicio, eso lleva tiempo”, explicó.

En consecuencia, Erni señaló que entre la noche de domingo y mañana del lunes recién estará reestablecido al 100 %. ¿En tu barrio se resolvió?