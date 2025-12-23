Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos tendrá un fin de año y comienzo de 2026 marcados por el viento, con condiciones mayormente estables, nubosidad variable y temperaturas templadas para la época, ideales para actividades al aire libre, aunque con precaución por las fuertes ráfagas, especialmente durante el miércoles 31.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Windguru

Según el informe de Windguru, el miércoles 31 de diciembre se presentará con vientos intensos del sector Oeste, que se mantendrán durante toda la jornada. Las velocidades del viento oscilarán entre 37 y 60 km/h, mientras que las ráfagas más fuertes alcanzarán entre 70 y 86 km/h, especialmente durante el mediodía y la tarde.

En cuanto a la temperatura, Windguru prevé valores que irán desde los 9°C por la mañana hasta una máxima cercana a los 13°C durante la tarde, descendiendo nuevamente hacia la noche. El cielo se mantendrá con nubosidad variable, sin precipitaciones significativas previstas.

Para el jueves 1 de enero de 2026, el viento continuará siendo protagonista, con intensidades algo menores pero aún sostenidas. Se esperan velocidades de entre 36 y 43 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 68 km/h, principalmente durante la mañana. La temperatura mínima será de 7°C y la máxima rondará los 15°C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias.

Pronóstico del Tiempo en Río Gallegos: qué dice Meteored

De acuerdo a los datos de Meteored, el miércoles 31 de diciembre se caracterizará por una jornada de nubes y claros. La temperatura mínima será de 14°C durante la madrugada y la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 17°C alrededor de las 15:00 horas.

El viento soplará del Oeste y Suroeste, con velocidades que irán desde 28 km/h en las primeras horas del día hasta picos de 98 a 100 km/h en horas de la tarde, siendo el período más ventoso de la jornada. El índice UV alcanzará un nivel Alto (6) durante la tarde, por lo que se recomienda utilizar protección solar.

Para el jueves 1 de enero, Meteored anticipa un inicio de año con cielo entre cubierto y parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 8°C y la máxima llegará a los 17°C durante la tarde. El viento continuará del Oeste, con intensidades de 23 a 53 km/h, aunque con ráfagas que podrían superar los 80 km/h hacia la noche. El índice UV será medio (3 a 4) durante el mediodía y la tarde.