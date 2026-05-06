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“Hablemos de suicidio. Construyendo redes que nos sostienen” es una jornada abierta para abordar la prevención del suicidio desde el cuidado, la escucha y el acompañamiento comunitario que llevarán adelante nueve profesionales del Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de Santa Cruz, quienes trabajarán ejes vinculados a la desmitificación del suicidio, las estrategias de cuidado en territorio, el acompañamiento a las adolescencias y el rol de la familia en momentos críticos.

“Es una propuesta que nace del Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia de Santa Cruz y que busca acercar a la comunidad algunas herramientas para acompañar a familiares y amigos en momentos críticos y también ampliar la discusión y que la comunidad pueda participar planteando sus dudas, sus prioridades y los temas que les preocupan en sus familias y en sus barrios”, manifestó la licenciada Ana Marzano en comunicación con Radio LU12 AM680.

En el marco de su experiencia en trabajo territorial, comentó: “A la gente le preocupan algunas cosas que se van repitiendo. Se habla mucho de situaciones relacionadas con la ansiedad, el suicidio, es una problemática que se viene arrastrando hace muchos años, también de los consumos problemáticos”.

Los vecinos -continuó- “plantean que eran problemáticas donde la salud pública no daba una respuesta completa, donde no tenía espacios y profesionales suficientes para abordarlo”.

En cuanto a un panorama provincial, manifestó: “Se repite esta cuestión de base que es que faltan servicios o estando los servicios, son muy pocos los profesionales a cargo entonces creo que la discusión va más por el lado de cuánto presupuesto se destina realmente para la salud mental de la provincia de Santa Cruz para ampliar los servicios, y no dentro del hospital, sino para que se descentralice”.

“Cuando uno tiene un espacio de participación respecto a las cosas que le preocupan, es un paso hacia la salud”. ANA MARZANO, LICENCIADA EN PSICOLOGÍA

Sobre la reciente presentación del proyecto de modificación de la ley nacional de Salud Mental, Marzano señaló que “el problema de la salud mental argentina no es la ley nacional de salud mental, es la falta de presupuesto”.

En este contexto, postuló que “hay que trabajar muy fuerte en prevención y en promoción de la salud mental, brindando espacios como este que estamos proponiendo para que la gente plantee sus dudas y nosotros podamos responder. La idea es compartir un poco ese conocimiento que adquirimos en la universidad pública gratuita y de calidad con la comunidad que la sostiene, generar redes y las redes que están ya en marcha, fortalecerlas, sumarse”.

“Cuando uno tiene un espacio de participación respecto a las cosas que le preocupan, es un paso hacia la salud. La idea no es quedarnos en la queja, sino pasar a la etapa siguiente de plantear problemas y recursos, y ver qué propuestas surgen de ahí”, expuso.

Marzano reconoció que aún existen estigmas en salud mental y ejemplificó que “las personas adultas mayores, en general, tienen resistencia para hablar de lo que les pasa, tienen resistencia a ir a consultar profesionales de la salud mental porque todavía creen que ir al psiquiatra es de locos y los que van al psicólogo también. Es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando”.

Consideró que en Argentina “hay una emergencia muy grande de salud mental porque la salud mental está atravesada por muchísimas variables de contexto. Cómo voy a pretender que las personas se sientan bien emocionalmente si, por ejemplo, están precarizados laboralmente o si fueron despedidos de su trabajo”.

Consultada sobre cómo puede llegar a afectar, señaló: “Puede ser a través de un estado de ansiedad que se puede transformar en un trastorno. También puede ser desde un estado depresivo por sentirte impotente frente a esa situación. Desde la post pandemia, hemos tenido muchísimos incrementos en trastornos de ansiedad. Las situaciones coyunturales atraviesan a la vida humana, a nuestra vida humana, en un país que tiene más incertidumbres que certezas es lógico que la gente sienta, como mínimo, un malestar psicológico y emocional“.

Primeros auxilios

La jornada propuesta tendrá lugar este sábado de 10:00 a 14:00 en las instalaciones del Concejo Deliberante de Río Gallegos, sito en Lisandro de la Torre N° 556.

Disertarán las licenciadas María Vacirca, Noelia López, Andrea Koch, Ana Marzano, Gabriela Warner, Pilar Fernández de la Puente, Juan Cruz Espósito, Dayan Figueroa y Rocío Manqui.

Marzano sostuvo que “consideramos que es necesario, indispensable, que las personas tengan algunas herramientas de los primeros auxilios en salud mental, esto tiene que ver muchísimo con el saber escuchar y el saber contener al otro en una situación de crisis”.

“No es una ciencia tan difícil el prestar el oído para que el otro pueda plantear lo que le pasa, para que el otro pueda explicar, para que el otro pueda buscar en ese hablar las soluciones”, explicó.

Para concluir, subrayó: “Nosotros hablamos siempre de la validación emocional porque las personas estamos muy acostumbradas a querer dar consejos rápidos frente al malestar del otro, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es dejar que hable, dejar que se exprese y mostrarnos interesados en su bienestar. No le vamos a solucionar el problema al otro, pero mientras el otro lo está solucionando, el sentirse acompañado, mirado y amado, es un montón“.