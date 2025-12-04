Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fundación Ceferino del Hogar de Cristo, la Casa Salesiana, la Pastoral Migratoria, el Club Don Bosco, Club Hispano Americano, Manitos Verdes y el Rotary Club, invitan a participar de la sexta edición de la Campaña de Nochebuena “Si vos estás, todo es mejor”.

“Es una campaña que venimos realizando con diferentes organizaciones, este año se incorporó el Rotary Club”, comentó Héctor Silva del Hogar de Cristo en diálogo con Radio LU12 AM680.

“Está destinada a un montón de familias que la están pasando mal, que están en situaciones de vulnerabilidad y en la mayoría de los casos son familias con niños”, acotó.

En cuanto a la modalidad, explicó que “la campaña busca hacer nexos entre familias que tienen la posibilidad de armar una caja con productos para la elaboración de una cena de Nochebuena. Se trata de designarle una familia, respetando la confidencialidad, pero se le menciona porque no damos apellido, simplemente los nombres y si tienen niños, las edades”.

Al respecto, Silva destacó: “Muchas veces se entusiasman porque además de los productos básicos que tienen que llevar la caja navideña, también les pedimos que armen una carta esperanzadora que pueda ir con un mensaje de Navidad, en algunos casos como saben que hay niños, les preparan algún regalito”.

Cerrando, recordó que en la edición pasado “hemos entregado un poquito más de 150 cajas y este año, creo que vamos a superar ampliamente ese número”.

Todas las cajas se recepcionarán el 19 de diciembre para posteriormente ser distribuidas.

Para colaborar, las personas interesadas se pueden comunicar a los WhatsApp: 2966-526744, 2966-446230 y 2966-224319.