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“Escenario Verde” se llevará adelante el próximo jueves 4 de junio en las instalaciones del Centro Provincial de Alto Rendimiento (CEPARD) en la previa del Día Mundial del Ambiente que se celebra cada 5 de junio.

La jornada ambiental, que tendrá su segunda edición, está dirigida a los establecimientos educativos de todos los niveles y al público en general.

En comunicación con Radio LU12 AM680, Aida Seguel, directora de Educación Ambiental, detalló el cronograma de charlas que por la mañana estarán dirigidas a público de Nivel Secundario y universitario y por la tarde, a Nivel Primario.

Además, dio a conocer que habrán stands institucionales, estará el trailer del DNI móvil y se realizará eco canje electrónico, donde se podrán entregar plantines a cambio de artefactos electrónicos en desuso.

Seguel consideró que en materia ambiental los principales desafíos son la educación ambiental y los residuos.

“La educación ambiental tiene una tarea inmensa también por delante y no solamente la llevamos a los organismos gubernamentales, otras asociaciones también trabajan en el tema, y entre todos vamos a poner nuestro granito de arena y trabajar en conjunto”, manifestó.

En cuanto a los residuos, apuntó a “poder empezar desde la casa, separar los residuos para que se nos facilite también en la planta de tratamiento de residuos, poder separarlos, y hay muchos municipios que los venden, y acá entra la economía circular”.

Asimismo, manifestó: “Tenemos que tener la tarea de la casa de enseñar a nuestros hijos a no tirar el papelito por la ventanilla, no tirar un cigarrillo prendido, no dejar los residuos en los lugares de esparcimiento, son detalles que después se transforman en algo grande. Tenemos que hacer un mea culpa en ese sentido y ayudarnos entre todos porque el ambiente somos todos“.

Consultada sobre el compromiso ciudadano que existe, sostuvo que “estamos trabajando, es una tarea diaria y no hay que bajar los brazos”.

Cronograma

09:30 Menos basura, más compost”, a cargo de Sabrina Billoni de la UNPA.

09:50 “Economía circular”, a cargo de Carlos Ojeda y Joana Águila de la Secretaría de Ambiente.

10:40 “Biodiversidad y conflictos ecológicos en la Estepa Patagónica, lo conocido y lo desconocido de la fauna”, a cargo de Diego Procopio, secretario de Estado de Ambiente.

11:30 “Conociendo los bosques nativos de Santa Cruz”, a cargo del Consejo Agrario Provincial.

14:00 “Cambio climático y acciones cotidianas”, a cargo de la Secretaría de Ambiente.

14:50 “Huerta, primeros pasos”, a cargo de Vivero Los Fresnos.

15:40 “Recursos infinitos, la revolución de los residuos”, a cargo de Melanie Ríos de la Municipalidad de Puerto Deseado.

16:30 “Áreas protegidas, refugio de la fauna silvestre”, a cargo de Marisol Espina del Consejo Agrario Provincial.