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La nutricionista holística y coach de salud integrativa Cristel Cruz fue una de las protagonistas de una nueva edición de Fuera del Aire, el primer programa de streaming de La Opinión Austral que se transmite por YouTube y Twitch y se retransmite por FM Láser 92.9 de Río Gallegos. Durante la entrevista, compartió su mirada sobre la nutrición emocional, el vínculo con el cuerpo y la importancia de construir hábitos sostenibles en el tiempo.

Con más de 12 años de experiencia acompañando a mujeres en procesos de transformación personal, Cruz propone una mirada integral que va más allá de la alimentación tradicional. “El cuerpo es nuestro mejor amigo, nuestro mejor maestro y nuestro mejor aliado”, expresó durante el programa, destacando la importancia de escuchar las señales físicas y emocionales.

En ese sentido, la profesional relató su recorrido personal y profesional. “Hace 14 años me recibí de licenciada en nutrición en Córdoba. Tenía la posibilidad de quedarme, incluso estaba trabajando allá, pero yo tenía decidido volver a Río Gallegos. Mi corazón estaba acá”, recordó. Esa decisión marcó el inicio de su camino en la provincia, donde comenzó a trabajar en el ámbito de la salud pública.

Sin embargo, con el paso del tiempo sintió que necesitaba un cambio. “Había algo que faltaba, mi cuerpo no estaba alineado. Sentía que no podía dar el 100%”, explicó. Ese proceso la llevó a iniciar un profundo trabajo de autoconocimiento que redefinió su enfoque profesional.

Fue entonces cuando entró en contacto con la alimentación consciente, una perspectiva que transformó su manera de entender la nutrición. “Ahí conocí todo un mundo nuevo. Empecé a formarme y a entender que la alimentación consciente es poder reconocer en el cuerpo los efectos de lo que comemos”, señaló.

Actualmente, Cruz es creadora de la membresía “Volver a Casa” y de programas grupales como “Sanar desde adentro” y “Coherencia”, espacios donde trabaja con una mirada que integra cuerpo, mente y emociones. Su enfoque apunta a dejar atrás las dietas restrictivas y promover una relación más saludable y consciente con la comida.

La participación de la especialista en Fuera del Aire puso sobre la mesa un tema cada vez más presente: la relación entre lo que sentimos y lo que comemos. En un contexto donde crecen las dietas virales y las soluciones rápidas, su mensaje fue claro: el cambio real no está en la restricción, sino en la conexión con uno mismo.