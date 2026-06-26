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Gabriela Alance, referente del Partido Obrero, integrante de la Mesa Feminista y ex precandidata a diputada nacional, encabezó la movilización de los partidos de izquierda frente a la sede de La Libertad Avanza en Río Gallegos. La protesta se concentró en la plaza San Martín de la capital santacruceña.

En diálogo con La Opinión Austral, la dirigente apuntó de manera directa contra la gestión del Gobierno nacional. “Venimos a manifestarnos en contra del poder que gobierna nuestro país, que es el responsable del saqueo de los recursos naturales, el responsable de la pobreza, del ajuste de los jubilados de nuestro país que cada miércoles movilizan y son reprimidos por este gobierno”, afirmó.

La referente remarcó que la marcha se realizó “en defensa de la universidad pública, en defensa de las personas con discapacidad, en defensa de las mujeres y de la diversidad“. Denunció que estos últimos sectores “son las primeras señaladas por este gobierno, que son que niegan la violencia, niegan los homicidios”.

La movilización frente al Club Río Gallegos, lugar donde se realiza el congreso de LLA. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Asimismo, criticó con dureza los proyectos legislativos actuales. “Impulsan leyes mentirosas donde hablan de falsa denuncia, cuando nosotros sabemos que estadísticamente no es real, que verdaderamente hay un montón de denuncias por violencia de género“, aseguró. Añadió que “acá la única que verdaderamente defendemos a la infancia y a las mujeres somos nosotras que estamos en la calle dependiendo de los derechos humanos y lo de todos los trabajadores”.

Al referirse a la situación local y geopolítica, describió un panorama complejo. “Hoy en Santa Cruz estamos atravesando una crisis gravísima. Lo único que quiere es degradar el estado, privatizar las empresas y profundizar este camino de ajuste que viene sosteniendo de la mano de Donald Trump convirtiéndonos en una colonia del imperialismo yanqui”, analizó.

FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En el plano internacional, expresó un enérgico rechazo. “Lo repudiamos a ellos, repudiamos al gobierno sionista que acompaña genocidio en el pueblo palestino, en el Líbano, las invasiones de los países de médica para saquear sus recursos. Esta movilización es en rechazo de toda esta política, de quienes tienen el poder y pretenden pisar con la cabeza”, lanzó.

Finalmente, aclaró que la permanencia en la plaza se mantendría de forma pacífica y sin agresiones. “Estamos simplemente protestando, manifestando todo eso que nosotros entendemos que perjudica a nuestra clase trabajadora de las mujeres, así que no van a tener que escuchar. Mientras ellos están acá, tienen que saber que hay una parte de nuestra población que no acompaña la política de ajuste, de persecución y de presión. Esto es lo que representa nuestra movilización”, concluyó.