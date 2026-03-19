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El humorista Emanuel Navarro, conocido por su personaje “Andy Maligno”, visitó los estudios de La Opinión Austral en el marco de una nueva emisión de Fuera del Aire, el primer programa de streaming que se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas a través de YouTube y Twitch, y que además es retransmitido por FM Laser 92.9.

Durante la entrevista, el artista compartió su mirada sobre el humor y el lugar que ocupa en la vida cotidiana, tanto como herramienta de expresión como mecanismo para atravesar momentos difíciles. “Andy Maligno es un personaje, claramente todo lo que digo es en broma, en chiste, y ya hay que tomarse las cosas así. El humor es eso, reírse de lo mismo y después ampliarlo a otros sectores”, explicó.

En ese sentido, destacó el valor del humor como forma de crítica social y también como una vía para descomprimir tensiones. “Sirve como crítica social, también para desestresarse, para cuando tenés problemas reírte de ellos. El humor es jugar con la tragedia y con el tiempo, resignificar esa tragedia y hacerlo algo gracioso”, sostuvo.

Entre risas y reflexiones, Emanuel Navarro mostró el detrás de escena de su camino artístico y el poder del humor para resignificar la vida cotidiana. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Uno de los momentos más profundos de la charla fue cuando relató cómo comenzó su vínculo con el humor, atravesado por experiencias personales. “Yo empecé haciendo humor porque en la escuela me hacían mucho bullying, con ser gordo, con ser gay. Lo tomé, lo resignifiqué y lo hice gracioso. A partir de ahí se calmaron todas las aguas y descubrí esa herramienta”, contó.

Además, Navarro habló sobre su recorrido artístico y profesional, marcado por la autogestión y la exploración constante. “Soy docente, nada que ver con el personaje de Andy Maligno. Empecé en el teatro, salí en 2019 acá en el Teatro del Obispado y después me fui a Córdoba. Ahí seguí formándome y también empecé a hacer videos, todo muy autogestivo, viendo tutoriales, descargando programas… llenando la computadora de virus, pero así se aprende”, relató entre risas.

La visita dejó en claro que el humor, lejos de ser solo entretenimiento, puede convertirse en una herramienta poderosa para transformar experiencias personales en relatos que conectan con el público. En ese sentido, su paso por Fuera del Aire aportó una mirada íntima y reflexiva sobre el detrás de escena de hacer reír.