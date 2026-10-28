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El estudiante universitario Fausto Leonardo Santamaria fue seleccionado como becario para el Seminario País Federal es un programa de formación y debate organizado por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) que reúne a jóvenes líderes de toda la Argentina y ofrece la posibilidad de postular a becas de intercambio en Estados Unidos.

“Soy de la oriundo de la ciudad de Río Gallegos, por temas laborales de mis padres a la edad de siete años me tuve que trasladar a la ciudad de Buenos Aires, pero siempre estoy volviendo porque toda mi familia vive entre Río Gallegos y El Chaltén. Estoy muy orgulloso de poder seguir representando a la provincia como quinta generación de santacruceños”, contó en comunicación con Radio LU12 AM680.

El joven de 25 años, que se recibirá en un mes y medio, es el primer universitario de su familia. “Mi interés por el derecho surge de muy chiquito, estaba muy interesado por la política y lo internacional. Siempre quise estudiar en la mejor universidad que tiene la Argentina y por eso, decidí dedicarme al derecho internacional público”, explicó.

Cumbre en Tokio

En agosto de 2025, representó a la Argentina y a la Patagonia en la Cumbre Internacional de la Democracia Joven en Tokio. “Tuve la posibilidad de poder representar a la Argentina junto a otros cuatro compañeros con los que viajamos a representar el país, con una compañera de Chubut fuimos los únicos patagónicos de la delegación. Fue una experiencia sumamente valiosa y enriquecedora para mi trayectoria y mi profesión, que también hoy me lleva a poder seguir representando a la provincia a lo más alto del país”, manifestó.

Fausto Leonardo Santamaria está participando del Seminario País Federal.

“Fue una experiencia enriquecedora conocer a muchos jóvenes de todo el mundo, desde Medio Oriente hasta Europa, América Latina, muchos referentes de ministerios de juventudes. En el caso de Argentina, la idea era invitar a una delegación de una representación estatal de juventudes, pero como el actual gobierno no tiene un instituto o una Secretaría de Juventudes, fui por una organización sin fines de lucro que fue invitada para subsanar ese espacio”, explicó.

Sobre la participación de la juventud en la política, Santamaria comentó: “Quiero llevar a la provincia a instancias más participativas de la juventud en la política y en los asuntos públicos, me parece sumamente valioso y enriquecedor para pibes y pibas que tienen 15-16 años y quieren meterse de lleno a participar activamente, no sólo en el sentido de escucha, sino de poder poner en práctica todo lo que ellos tienen en sus mentes y en sus sentimientos”.

“Creo que la juventud hoy más que nunca está con interés de poder formar parte y participar, cada año veo más chicos y chicas que les interesa y quieren formar parte y, cada vez, a edades más jóvenes. También creo que hay que fomentar esos espacios, el interés de los chicos de participar no va a nacer si no existe un acompañamiento del Estado o de organizaciones para poder fomentar estos espacios para que los pibes puedan involucrarse, participar y poner en práctica todo esto que ellos piensan y, a veces, ponen en papel”.

“Me siento orgulloso y sé lo privilegiado que es uno ante estas oportunidades”. FAUSTO SANTAMARIA

Con la participación de 85 jóvenes de todo el país, el Seminario País Federal inició este domingo 25 de octubre y se extenderá hasta el sábado 31. “Es un orgullo representar a la provincia de Santa Cruz como único becario de la filial“, expresó Santamaria y amplió que en la instancia, además de posibilitar el networking y generar red de contactos con jóvenes de todo el país, “muchos tenemos como objetivo es poder acceder a ese programa Junior USA, que nos permite conocer las instituciones políticas, académicas y económicas de los Estados Unidos. De esos 85 quedan 15, es bastante competitivo el panorama, pero la idea es apuntar a ese programa Junior USA, yendo a representa a Argentina, pero también a la provincia de Santa Cruz”.

Finalizando, expresó: “Me siento orgulloso y sé lo privilegiado que es uno ante estas oportunidades, lo interesante de estos programas es que buscan federalizar. Hoy soy el único becario, pero vamos a hacer todos los esfuerzos para que el año que viene puedan viajar por lo menos dos, o quien dice, tres santacruceños a representar a la provincia en Buenos Aires”.