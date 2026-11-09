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La Casa Salesiana invitó a todos los vecinos a vivir juntos la visita del papa León XIV y en la ocasión, abrió las puertas del Salón de Usos Múltiples del Colegio Salesiano de Río Gallegos para ver en comunidad la transmisión de la primera misa que el pontifice celebró en la mañana de este lunes 9 de noviembre en el Monumento de los Españoles.

Florencia Díaz, una de las organizadoras, explicó al móvil del Grupo La Opinión Austral que “la idea era compartir, tener un momento comunitario. Hay muchos que nos quedamos acá, pero estamos haciéndole el apoyo a los que viajaron. Queremos vivir este momento de forma comunitaria. Que sea un encuentro de fe y fraterno, que no pase desapercibido, que vivamos juntos como comunidad de Río Gallegos la visita del papa a Argentina”.

La fotografía del papa León XIV en el SUM del Colegio Salesiano de Río Gallegos. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Recordó que viajó el director de la Casa Salesiana junto a integrantes del Movimiento Juvenil Salesiano. “Son alumnos tanto de la Casa ‘Nuestra Señora de Luján’ como de la Escuela Laboral Domingo Savio. Allá también se iban a encontrar con otras personas que viajaron por su cuenta. Está una de las chicas que es preceptora y es parte del Batallón de Exploradores que también fue como voluntaria, le toca la sede de Luján. Hay mucho movimiento joven y también de personas que fueron por su cuenta”.

La delegación del MJS en Buenos Aires.

“Es una alegría enorme que venga el papa a la Argentina, es un momento histórico. En el día a día salen las noticias en la Casa, en las redes, también estuvieron haciendo rosarios los chicos del nivel secundario, del ISES también, fuimos generando algunas propuestas”, completó.

Un buen número de vecinos vieron juntos la transmisión de la misa celebrada por el papa León XIV. FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL