La Asociación de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Santa Cruz lamentó este martes “profundamente” el fallecimiento del Licenciado Daniel Melo, pionero de la kinesiología en nuestra provincia y uno de los creadores de esta Asociación.

Según dio a conocer la institución AKF Santa Cruz (Asociación de Kinesiólogos), se desempeñó con vocación y compromiso en el Hospital Regional de Río Gallegos y, posteriormente, en el ámbito privado, en el Consultorios como CIKE, “dejando una huella imborrable tanto en pacientes como en colegas”.

Asimismo, dieron a conocer que a lo largo de su trayectoria, defendió con firmeza el rol del kinesiólogo y fisioterapeuta, representando a la profesión con responsabilidad, ética y un profundo sentido humano.

“Su legado permanece vivo en la historia de la kinesiología santacruceña”, manifestaron, al tiempo que sostuvieron: “Acompañamos con sincero afecto a su familia, amistades y colegas en este momento de profundo dolor, honrando su memoria con gratitud y respeto, y elevando una oración por su eterno descanso”.