El histórico periodista y relator del Grupo La Opinión Austral, Carlos Zapico, fue agasajado este 14 de septiembre en los estudios de Radio LU12 AM680. ¿El motivo? Su natalicio.

La productora Vanesa Mercado sorprendió a Carlos Zapico en los estudios de Radio LU12 AM680. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

En su programa “Música de Motores”, Carlos fue sorprendido por la producción de “La Decana de la Patagonia” con una torta.

Con alrededor de cinco décadas dedicadas al automovilismo, la cabina principal del Autodromo José Muñiz lleva su nombre desde el 2 de diciembre de 2023. También ha sido reconocido por la Cámara de Diputados de Santa Cruz .

En el inicio del primer programa de la semana, Zapico compartió unas palabras. “Quiero tomarme el atrevimiento de agradecer a todos y cada uno de los que me llenaron el teléfono en la jornada de hoy”, expresó entre risas mientras se vio sorprendido por la torta que le acercó la productora Vanesa Mercado.

“Los chicos de la radio festejan el cumpleaños conmigo así que tengo agradecer muy especialmente a los chicos de la radio, a todos, porque esto que parece tan simple es una demostración de cariño entonces tiene un significado mucho más grande“, reflexionó durante la transmisión del programa que se emite por Radio LU12 AM680 y las redes sociales de La Opinión Austral.

Entre risas, tras soplar la velita, añadió: “Gracias absolutamente a todos y cada uno, en el Facebook, en el celular, los mensajitos me llenaron el teléfono desde muchos lugares y mucha gente que ni se me ocurría pensar que podía saludarme para mi cumpleaños. Muy agradecido a todos ellos, son cosas que no se van a olvidar tan fácilmente. Muchas gracias a todos”.