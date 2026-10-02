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En el marco del mes de la Concientización sobre el cáncer de mama, Guerreras Rosa del viento llevará adelante una nueva edición de la Regata Rosa en la ría de Río Gallegos.

Irma Montiel, Carolina Nonino y María Cataldo visitaron los estudios de LOA Contenidos para contar cómo va la organización del evento que se realizará el sábado 17 de octubre.

“Ya es nuestra sexta regata, a veces me pongo a pensar y les comento a las que recién ingresan que es como un sueño, para mí fue hace poquito que comenzó todo esto. Me conmueve“, manifestó Irma Montiel, fundadora del grupo, al programa “Conexión AM” que se emite por Radio LU12 AM680.

“Hay muchas historias en estos seis años, siento que el mes de octubre me va a pegar fuerte”, completó.

Por su parte, Carolina Nonino recordó cómo fue que en 2025 se sumó al grupo que realiza remo como una propuesta deportiva y terapéutica.

“Durante 2024 atravesé un cáncer de mama, ya estando mejor, por invitación de una compañera, María Emilia, me acerqué a Guerreras. Me parece un hermoso espacio, me enganché mucho”, recordó.

“No remé el año pasado, remaron mis compañeras en mi lugar. Este año creo que tampoco voy a poder remar, porque tengo otra enfermedad crónica de base que no me permite tomar frío, pero estoy acompañando desde otro lugar, un poco de la logística terrestre”, comentó.

“Nos sentimos re bien en el grupo, es un acompañamiento muy lindo, nos divertimos y hacemos deporte, es muy saludable y muy lindo. La práctica en la pileta realmente es terapéutica, el ejercicio en el agua y las charlas que tenemos nos hacen bien al corazón también”, destacó.

6ta edición

La regata que tendrá un recorrido aproximado de 17 kilómetros, donde cada remada será un mensaje de vida, esperanza y acompañamiento, finalizará a la altura del galpón costero alrededor de las 13:00.

Así llegaban al borde costero, las guerreras Rosa del Viento en la 5ta Regata Rosa. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Respecto a la organización, Montiel dio a conocer que los preparativos iniciaron en marzo. “El año pasado se nos juntó muchisíma gente, más por el homenaje de Paula (Carrizo)“, mencionó.

Dio a conocer que nuevamente serán acompañadas por kayakistas que se sumaran después de realizar un recorrido previo de 15 kilómetros. Esperan también la participación de representantes de otras localidades.

“Tenemos marea alta, así que vamos a venir bien. Esperemos que nos acompañe el clima“, acotó.

La participación en la regata tiene un costo de 35 mil pesos e incluye remera, almuerzo, hidratación y frutas. Previamente, se debe completar un formulario de inscripción.

Para el evento, que se lleva adelante mediante donaciones y la venta de camisetas, dieron a conocer que quienes deseen pueden colaborar con la hidratación, frutas o caramelos. “Todo lo que puedan donar, bienvenido sea”.

Durante la entrevista también contaron que están preparando la documentación para constituirse como asociación civil.

La Regata Rosa busca acompañar, concientizar y transmitir un mensaje de esperanza, solidaridad y fortaleza a todas las personas que atraviesan o han atravesado el cáncer de mama.

“La idea es que se sumen y que sean también participes, siempre hay algún familiar que está pasando por una situación”, cerró Montiel.