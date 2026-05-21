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Bajo el lema “¡Elegí saber, hacete el test y salí a la cancha tranquilo!”, este lunes 25 de mayo, el Consultorio de Prevención Combinada-Servicio de Infectología del Hospital Regional Río Gallegos llevará adelante una jornada de salud en la que se realizarán testeos rápidos de VIH y sífilis, con el objetivo de promover el diagnóstico oportuno y reforzar las estrategias de prevención en la comunidad.

La campaña invita a acercarse al hospital para realizarse estudios rápidos, seguros, gratuitos y confidenciales. La actividad se desarrollará en los consultorios 40 y 42, entre las 10:00 y las 15:00.

Al respecto, la licenciada en enfermería Stella Maris Buera, referente del consultorio, manifestó en diálogo con Radio LU12 AM680: “Año tras año aumenta la consulta en nuestro consultorio y eso es muy bueno porque siempre se limitó a un grupo etario que venía a consulta y hoy por hoy, la población en general viene a pedir un testeo. A partir de los 13 años, las personas pueden acercarse al consultorio y solicitar un espacio de asesoramiento y en ese espacio puede ser que surja la posibilidad de hacer el test o no, depende de la situación”.

Stella Maris Buera.

“Cada caso es muy particular y eso es algo muy importante de remarcar porque las personas cuando vienen acá, reciben una atención personalizada“, agregó.

En este sentido, Buera mencionó que “se tiene la representación social de que las personas mayores no son activas sexualmente. Y son sexualmente activas y están expuestas a las infecciones de transmisión sexual. También lo podemos marcar en las estadísticas nacionales”.

“Han aumentado también los casos de infecciones de transmisión sexual en las personas adultas mayores. Si bien es común que siga los mayores datos, apuntan por ahí quizás un poquito más a los varones cis. Para nosotros, las infecciones no tienen que ver con el género y la edad, sino que afecta a la población en general mientras sea sexualmente activa“.

“Han aumentado los casos de infecciones de transmisión sexual en las personas adultas mayores”. STELLA MARIS BUERA, LICENCIADA EN ENFERMERÍA

En cuanto a posibles síntomas que adviertan la presencia de una infección de transmisión sexual, recordó que “hay algunas infecciones de transmisión sexual que sí producen síntomas, otras no. Por ejemplo, el VIH no produce síntomas entonces uno puede estar viviendo con el virus durante un largo periodo de tiempo sin saber que tiene este diagnóstico. Por eso es importante, mientras uno es sexualmente activo y percibe que hubo una situación de exposición, poder recurrir a este tipo de consultas y hacerse el test“.

En este contexto, ejemplificó: “La sífilis puede producir síntomas, pero también tiene un periodo de incubación de quizás hasta 90 días. Si la persona estuvo expuesta, presentó una lesión en la zona genital o cuando los fluidos corporales como el flujo o el semen, que tienen características en particular, se modifican en cuanto al color o el olor, puede ser que estemos ante una infección de transmisión sexual. Es importante que se acerquen y hagan las consultas”.

“A veces los síntomas aparecen, pero después desaparecen al poquito tiempo y uno piensa que se curó y q uizás estemos ante una infección de transmisión sexual”, concluyó.