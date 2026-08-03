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Durante la jornada de paro nacional docente convocada para este lunes, la presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Iris Rasgido, brindó precisiones en entrevista con LU12 AM680 sobre los controles desplegados por la Nación, el encuadre legal que fija a la educación como servicio esencial y la decisión política adoptada por la gestión del gobernador Claudio Vidal de otorgar un estímulo económico de $500.000 por única vez a los docentes que registraron presencialidad perfecta y no se sumaron a las medidas de fuerza.

En materia salarial y régimen de presencialidad, Rasgido puntualizó las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo Provincial encabezado por Claudio Vidal.

“El viernes pasado se hicieron tres anuncios. Uno que tiene que ver con los acuerdos paritarios, que era la devolución de los días que se habían descontado por situaciones de paro. El segundo anuncio tuvo que ver con que a partir de ahora todo día que suspenda la actividad escolar se va a descontar y no se va a realizar la devolución. Y el tercer punto tenía que ver con la creación del estímulo ‘Por nuestra educación’, que así lo determina el decreto 673 con fecha 31 de julio”, detalló.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 1 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

Sobre el reconocimiento, detalló las condiciones fijadas para acceder al cobro. “Está destinado a todos los docentes que registren el cumplimiento efectivo de sus funciones frente a alumnos en la totalidad de los días hábiles desde febrero hasta el último día de junio, que integra dos calendarios: la finalización de los días del calendario 2025 y el inicio del calendario escolar 2026. Todos los docentes que cumplan con este requisito van a percibir 500.000 pesos, que es una suma de carácter no remunerativo y no bonificable“, explicó.

Respecto a las fechas estipuladas para el pago del incentivo y de las devoluciones previamente acordadas, especificó el cronograma de liquidación. “La planilla complementaria va a integrar la devolución de los días que se había acordado en agosto más la suma del estímulo para aquellos docentes que realmente cumplan con los requisitos. El plazo para liquidar eso es el 18 de agosto aproximadamente, puede ser unos días antes”, confirmó.

Finalmente, al ser consultada sobre el lugar que ocupan las remuneraciones docentes de la provincia a nivel nacional, la presidenta del CPE ratificó el posicionamiento. “El primer lugar lo tiene la provincia de Neuquén y en segundo lugar está Santa Cruz. En 2024 se determinó un aumento al sector docente del 189% y un 203% para directivos y supervisores, un proceso claro de recuperación del salario docente que tiene continuidad en el 2025 a donde también se determinó un aumento por sobre la inflación nacional. Este año se continúa sosteniendo el impacto de los índices de inflación en los salarios”, concluyó.