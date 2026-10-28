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Un nuevo caso de bullying y ciberbullying en un establecimiento educativo de Río Gallegos fue dado a conocer en Radio LU12 AM680.

“Estoy peregrinando de entidad en entidad porque no consigo respuestas en ningún lado”, manifestó Vanina, la madre de la víctima, en comunicación con Radio LU12 AM680.

El hecho de violencia ocurrió el 9 de octubre en el establecimiento educativo, pero continuó a través de las redes sociales.

“A mi hija la agredieron físicamente en la escuela, dentro de la institución y en horario escolar. Cuando ella, sola, se fue a dirección, llamó a mi papá, él la retiró, ellos fueron a buscarme y yo fui a la escuela y llamé a la policía para que empiecen a labrar las cartas correspondientes en el momento“, explicó sobre lo ocurrido.

“El ciberbullying vino después de la agresión física, después vinieron las burlas”, expuso y explicó que “la dibujan, le ponen su nombre, lo hacen públicamente en TikTok, con el logo de la escuela. Como dicen, ‘el piso es lava’, colocan el piso es que no te caguen a trompadas, como le hicieron a ella, se ríen, y lo viralizan. Mi hija no quiere ir a la escuela, nadie me resguarda su seguridad, todo el tiempo están resguardando la seguridad de la agresora, no sabemos quién es la persona que está haciendo todos estos memes“.

Los curis

Las publicaciones se hacen mediante cuentas de TikTok que en el nombre de usuario están identificadas como cuentas de curis correspondientes a la EPP 62 y tienen como imagen de perfil el logo de la institución.

Los curis, curimomos o curimemes son cuentas en redes sociales creadas por estudiantes que publican dibujos, imágenes editadas o memes vinculadas a situaciones del día a día escolar con los que representan, imitan o ridiculizan a compañeros y profesores.

Si bien el contenido puede ser inofensivo también puede derivar en el acoso escolar.

En el ciberbullying las cuentas se caracterizan por ser anónimas, falsas o por suplantar identidades. El maltrato, la intimidación o la humillación se realiza a través de los medios digitales con el atenuante de que las agresiones pueden ocurrir en cualquier momento del día y los contenidos se viralizan rápidamente o pueden permanecer en Internet de forma indefinida.

En una de las publicaciones realizadas en TikTok se muestra -en el universo de Roblox- a un personaje masculino mirando a otro personaje femenino que yace ensangrentado y con manchas de sangre alrededor con el texto: “El negro y el enano encontrándose a — después de que se peleara con —“.

“No es la primera vez que es la autora de situaciones de este tipo”. VANINA, MAMÁ DE LA NENA QUE ES VÍCTIMA DE BULLYING Y CIBERBULLYING

“Lo planteé en la escuela y tampoco me dan soluciones, pedí reuniones, hice la denuncia, fui al hospital, fui a Niñez, me asesoré con el 102, fui a la Fiscalía, fui a Educación, me comuniqué con Ciberdelito, pero a la agresora todavía no la suspendieron, no hubo ningún tipo de actividad, no les dieron una charla, no hay protocolos de ningún tipo para ninguna de estas situaciones”, manifestó.

La mujer dio a conocer que este hecho no es aislado. “Mi hija tiene 12 y la agresora tiene 14 años, es repitente, y no es la primera vez que es la autora de situaciones de este tipo, está intervenida por Niñez hace tres años y creo que la dirección la resguarda justificando que por el entorno en el que se crió o en el que vive, estas son maneras de manifestarse, etc., a mí no me parece, no tiene por qué estar agrediendo, ni hostigando compañeros todo el tiempo y todos los años“.

Consultada sobre la existencia de un protocolo para estos casos, mencionó: “Creo que no hay ningún protocolo, no sé cómo se debería abordar, pero sí sé que ahora no se está haciendo nada en la Escuela 62 porque este tema lo hablé con la directora, le dije que le estaban haciendo memes, se los mostré”.

Además, dio a conocer que además de las publicaciones en TikTok, hay un video. “La agresora, al momento de golpearla, llegó a su casa e hizo un video alardeando y riéndose de que mi hija no se había defendido y no le había hecho nada en la cara, todo eso lo presenté en Dirección y no me dicen nada”, señaló.

De acuerdo a lo que le informaron en la Dirección, se comunicaron con los padres de la alumna y le sugirieron que busque un abogado y que las actas las solicite por nota ya que no se las podían entregar.

Además, le comunicaron de manera verbal que tiene prohibido acercarse a la escuela.

“Soy miembro activa de la escuela, soy la presidenta de la cooperadora, estoy en la comisión de padres, atiendo el kiosco los lunes, miércoles y viernes y ahora me prohibieron la entrada a mí a la escuela para resguardar la seguridad de esta chica, 20 días después de la agresión. Me dijeron que si quiero ir a la escuela que vaya en contraturno, mi hija asiste a esa escuela, es imposible que me prohíban la entrada”, expuso y aclaró que a la alumna que agredió a su hija “la veo que está en el recreo, porque atiendo el kiosco, pero nunca tuvimos ningún tipo de acercamiento, ni miradas, absolutamente nada. Estoy agotando todas las vías legales posibles en las cuales no encuentro respuestas“.

La agresión ocurrió en la Escuela Primaria N° 62.

En el momento de la agresión, añadió: “La prima de mi hija las quiso separar, también ya fue golpeada, su mamá trabaja en Niñez entonces le conseguimos a la escuela una charla de Ciberdelito para mañana. No entiendo por que me prohíben a mí el ingreso cuando estoy llevando soluciones para que puedan activar un protocolo al momento de que sucedan este tipo de cuestiones. A la alumna, antes de que agreda a mi hija, le sacaron una lapicera rota, con eso le quería pegar, le quería marcar toda la cara, de ese nivel de violencia estamos hablando”.

“Mi hija hace tres semanas que no va a la escuela, está vulnerable, no quiere ir a la escuela, está triste, le da vergüenza que le hayan pegado, no tiene que ser así”, lamentó la mujer que este miércoles nuevamente se presentó en el Consejo Provincial de Educación.

Denuncia penal

Vanina dio a conocer que realizó la denuncia penal y dado que en la comisaría no había un doctor, llevó a su hija al hospital para que constaten las lesiones. “En la escuela me dicen que la separaron inmediatamente, pero si fuera así no tendría que haberla llevado al hospital para que me den un certificado constatando las lesiones”, señaló.

También mencionó que se comunicó con la vocal por los padres, Nahir Castillo. “Me comuniqué con ella y me guió, por eso fui hoy a Educación, pero mediante nota voy a tener que solicitar una audiencia, me dijeron que ellos se comunican con los directivos y ven qué están haciendo. Los directivos dicen que ellos no pueden suspender a la alumna, que no pueden hacer nada porque le deben garantizar la educación y la seguridad pero a mi hija nadie se la garantiza ese es el tema. Más allá de la agresión, nadie se solidariza con la víctima porque no es el primer caso de bullying que se está viendo en este colegio, que yo vi. Están normalizando la violencia“.

“Los directivos dicen que ellos no pueden suspender a la alumna, que no pueden hacer nada porque le deben garantizar la educación y la seguridad”. VANINA, MAMÁ DE LA NENA QUE ES VÍCTIMA DE BULLYING Y CIBERBULLYING

“Es terrible no poder recibir ayuda de ningún lado, me mandan de acá para allá, no tengo movilidad y estoy caminando todos los días hace 20 días buscando respuestas que no tengo“, marcó.

Por último, consultada sobre si es una posibilidad el cambio de establecimiento, manifestó: “No es mi idea porque está en el último año, ella quiere tener su cena de egresados, por eso mismo estuve trabajando todo el año. La agresora es de otro curso, no tenían diferencias, fue de un momento para el otro. A mí nadie me da seguridad de que no le va a pasar algo, que esa chica no lleve nada en la mochila porque así como reaccionó la primera vez, puede reaccionar de otra manera“.