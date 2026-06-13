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“Entendí que el reciclaje no es sólo hablar de materiales, también es hablar de personas. Personas que trabajan durante horas encontrando valor en aquello que otros descartan, trabajo que muchas veces pasa desapercibido, pero que sostiene vidas, esfuerzo y oportunidades“, dice Cristina Valdebenito, la riogalleguense que representó a la provincia en el certamen Miss Universo Argentina.

En las imágenes se la puede luciendo su banda de Miss Santa Cruz mientras clasifica materiales en la planta recicladora. “Quiero hablar de dignidad, reconocimiento y valor, porque ningún oficio nos hace más o menos valiosos, todos tenemos algo importante para aportar desde nuestro lugar”, sostiene de manera contundente.

Desde Gold Coast, Australia, la Miss Universo Santa Cruz, quien se posicionó entre las 12 mejores del país y obtuvo las bandas de Miss Simpatía y Miss Personalidad, compartió su experiencia en diálogo con Radio LU12 AM680.

Cristina Valdebenito durante su presentación en Miss Universo Argentina 2026 en el Teatro Metropolitan.

“Extraño muchísimo Argentina, Santa Cruz, nuestra Patagonia. Tenía muchas ganas de poder volver a Argentina y representar a Santa Cruz una vez más. Esta no fue la primera vez, en su momento lo hice como Miss Mundo Santa Cruz, gracias a una oportunidad que surgió en la escuela de Elegance y luego me dije: ‘¿Por qué no hacer algo más con mi historia?'”, contó.

“Hoy en día estas plataformas no se usan solamente como una cuestión de belleza, podemos ver pasarelas de bikini, pasarelas de traje de gala, pero se busca más lo que es la personalidad de la mujer, cómo se expresa, cómo es su presencia escénica, el trasfondo que tiene, de un propósito, de un proyecto, quién es la persona, eso es lo que a mí me llamó”, expuso.

De padre santacruceño y madre chilota, Valdebenito nació en Río Gallegos y contó: “Mi familia es recicladora, entre tantos oficios que hemos hecho, el reciclaje ha sido uno más, pero con él aprendí muchísimo y muchas situaciones que me pusieron a pensar por qué esto no se valora, no se dignifica, no se tiene en cuenta, entonces traje mi historia junto a un propósito a esta plataforma“.

Primeras experiencias

En 2016 representó a Santa Cruz en el certamen Miss Mundo. “En su momento no pude hacer lo que podría haber hecho porque era más chica, quedé séptima en talento, me había ido muy bien, pero me faltaba”, reconoció.

“Antes había ido a las fiestas nacionales, representé a Río Gallegos en la Fiesta Nacional de la Cereza, quedé primera princesa; en la Fiesta Nacional del Róbalo, donde salí electa la segunda reina nacional en Puerto Santa Cruz, y así recorrí la Fiesta de la Estepa en Las Heras, la Fiesta del Lago en El Calafate, hasta que esto se fue minimizando por lo que se puede llegar a ver desde afuera y no lo de adentro, que es totalmente cultural”, repasó.

La santacruceña Cristina Valdebenito visitando el glaciar Perito Moreno.

“Con las chicas hablábamos de nuestra fiesta, no hablábamos de nosotras, de las uñas, era una actividad muy linda que me enriqueció la mente y gracias a eso conocí toda Santa Cruz, son experiencias de vida”, acotó.

“Extraño muchísimo Argentina, Santa Cruz, nuestra Patagonia”. CRISTINA VALDEBENITO, MISS UNIVERSO SANTA CRUZ

Remarcó además que “este nivel exige más, no es que simplemente podés hablar, te recomiendan que pagues maestros de oratoria. Tenemos pasarela, tenemos que estudiar el estilismo porque la primera imagen lo es todo, entonces tenemos que estar preparadas para saber cómo cautivar de alguna manera a la audiencia y que cuando te escuchen se queden, es un gran trabajo ser miss, parece fácil, pero no lo es”.

Modelaje y construcción

Valdebenito comenzó a formarse a los 13 años en la Escuela de Modelaje Elegance. A medida que fue creciendo, “surgían oportunidades de representar a Río Gallegos, a Santa Cruz, y en ese momento prioricé más los estudios porque siempre quise ser arquitecta. Empecé por ser maestro mayor de obras en el Industrial N° 4, después mejoré el título haciendo una Tecnicatura Superior en Construcciones. Hoy estoy en Australia estudiando un diploma avanzado en Diseño de Construcción Civil, lo enfoco en sostenibilidad”.

Un mensaje

Reflexionando sobre su experiencia y la plataforma de los certámenes, la Miss Universo Santa Cruz expuso: “Mi idea es que si alguien vio mi camino, vea que también puede hacerlo igual, mejor, peor, pero lo importante es que lo intente, veo tanta gente con sueños y no se animan…”.

En un video, la Miss Santa Cruz sostiene que el reciclaje “sostiene vidas, esfuerzo y oportunidades”.

“La historia que conté del reciclaje no es algo que se pueda normalizar tan simplemente. Ves a una persona en la calle juntando basura y la primera mirada es de asco, de desagrado y vengo a decirte que yo soy miss, estudié, fui modelo, pero salí de ahí y no me hizo ni más, ni menos. Son muchos los mensajes que quise dar sobre el esfuerzo y seguir adelante”, subrayó.

Por último, sobre su objetivo a largo plazo, compartió: “Quiero ser vocera para causas sociales muy importantes, lo del reciclaje de mi familia no es solamente algo que puedo contar y que pasó, es algo que sigue pasando y quiero poder lograr un cambio para estas personas y para muchos oficios más que están invisibilizados, hay amas de casa, niñeras, hay muchas cosas que van por debajo y se pueden mejorar en un futuro. Me encantaría poder ser voz de estas causas”.