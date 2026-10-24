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La reconocida locutora, periodista y comunicadora social de Río Gallegos, Patricia Aguirre falleció en las últimas horas en la ciudad capital. Tenía 66 años.

Su labor como locutora y su aporte a la radiodifusión local fueron reconocidos institucionalmente en el año 2004 cuando fue galardonada en el acto oficial de entrega del Premio Segovia, una distinción histórica otorgada por el Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos para premiar a los profesionales de los medios de la capital santacruceña.

En la oportunidad, recibió el reconocimiento por su programa “Para tener en cuenta” que se transmitía por Radio LU12 AM680.

Aguirre también se desempeñó como docente en el Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján” y tuvo a su cargo la responsabilidad de ser directora provincial de Educación Superior y Vocal por el Poder Ejecutivo ante el Consejo Provincial de Educación (CPE) de Santa Cruz.