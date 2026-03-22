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La semana comenzará complicada en lo que respecta al clima en Santa Cruz. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 110 km/h durante este lunes 23 y martes 24 de marzo. El fenómeno afectará a gran parte de la provincia y a otras zonas de la Patagonia.

Alerta lunes

Para el 23 de marzo se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que alcanzarán los 110 km/h en toda Santa Cruz y gran parte de Chubut.

En paralelo, regirá una alerta por lluvias, algunas de intensidad considerable, en la cordillera de Santa Cruz y Chubut, además de gran parte de Tierra del Fuego. Se estiman acumulados entre 10 y 30 mm, con posibilidad de valores superiores en forma localizada. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas de meseta.

Alerta martes

Para el 24 de marzo, de acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana del SMN, se registrarán nuevamente vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h.

Las áreas afectadas serán Tierra del Fuego, el sur de Chubut y distintos sectores de Santa Cruz: mesetas de Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado, Magallanes, Corpen Aike, Güer Aike y Lago Argentino, además de las zonas costeras de Corpen Aike y Güer Aike.

¿Qué precauciones tomar ante fuertes vientos?

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

¿Qué precauciones tomar ante intensas lluvias?

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.