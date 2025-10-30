Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como cada año, el Rotary Club de Río Gallegos llevará adelante una gran fiesta solidaria con pizza y cerveza con fines benéficos.

“Todos los años se realiza, lo estamos preparando entre todos los socios. Es una actividad en la que la gente se divierte mucho, esperemos tener el salón colmado de gente”, manifestó Inés Uribe, presidenta de la institución, a Radio LU12 AM680.

El evento propone pizza y cerveza libre hasta la medianoche y baile hasta las 05:00 en la sede del club, sita en Sureda 495.

“Venimos bastante bien, pensamos que íbamos a tener menor venta. Generalmente en los últimos días se terminan de vender. Las reservas se pueden hacer al 2966-504253. Los socios también tienen entradas para la venta, los esperamos a todos. El baile se pone buenísimo”, agregó.

Uribe recordó que en la gestión anterior “se inició un proyecto que fue la entrega de elementos para el servicio de kinesiología del hospital, ronda en 14 millones de pesos, que ya están instalados en el hospital. Próximamente vamos a hacer la entrega oficial”.

Por último, sobre lo que resta del año en la agenda del club, mencionó: “Nos quedan muchas actividades, tenemos la feria de artesanos que se va a realizar el 8 y 9 de noviembre, este año, las damas rotarias cumplen 30 años continuos realizando esta actividad. Y el 11 de noviembre vamos a tener la colecta de sangre externa en conjunto con el servicio de Hemoterapia del Hospital Regional“.