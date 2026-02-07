Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del Día de los Enamorados, también conocido como San Valentín, que cada 14 de febrero invita a celebrar el amor y el afecto en pareja, el Grupo La Opinión Austral presenta una propuesta especial destinada a la comunidad de Río Gallegos. La iniciativa permitirá que vecinas y vecinos expresen su cariño a través de una pantalla gigante ubicada en pleno casco céntrico de la ciudad.

Se trata de una jornada asociada tradicionalmente al intercambio de obsequios, salidas a cenar y gestos románticos. En ese contexto, la convocatoria apunta a quienes disfrutan de demostrar sentimientos sin reservas. La consigna propone enviar una imagen o un video breve junto a la persona amada, ya sea pareja formal, cónyuge o el popularmente llamado “casi algo”, para compartir ese mensaje a gran escala.

El material enviado al número 2966-341776 se proyectará en la pantalla gigante ubicada en la intersección de la avenida San Martín y Don Bosco, además de difundirse en las redes sociales de La Opinión Austral. Para participar, resulta necesario dejar los datos personales: tu nombre junto con la imagen o grabación. Quienes se sumen ingresarán automáticamente en sorteos con premios sorpresa pensados para destacar a los románticos más audaces.

El origen del Día de los Enamorados

El Día de los Enamorados tiene su origen en la Antigua Roma y se vincula con la figura de Valentín, un sacerdote del siglo III que celebraba matrimonios en secreto, pese a la prohibición impuesta por el emperador Claudio II, quien consideraba que los soldados solteros rendían mejor en el ejército.

Tras descubrirse esas ceremonias, Valentín fue ejecutado un 14 de febrero. Siglos más tarde, la Iglesia católica incorporó esa fecha a su calendario para recordarlo. Con el paso del tiempo, la conmemoración trascendió el ámbito religioso y se transformó en una jornada dedicada al amor romántico, la unión en pareja y la expresión pública del afecto.