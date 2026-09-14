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La Subsecretaría de Asuntos Registrales está trabajando junto con la Subsecretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración de Santa Cruz, en un protocolo para facilitar la obtención del DNI en casos de trata y explotación de personas.

Al respecto, la subsecretaria de Asuntos Registrales de Santa Cruz, Carla Bahamonde, explicó en Radio LU12 AM680: “Tuvimos una primera reunión con el subsecretario de Protección y Promoción de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, quien abordó el tema, dado que desde la Dirección de Trata y Explotación no tenían un protocolo con el Registro Civil y justamente en estos casos donde hay un alto nivel de vulnerabilidad lo primero que hacen es indocumentar a las personas, entonces visibilizamos la problemática. De manera inmediata, empezamos a trabajar en herramientas que sean eficaces en este tema, en contacto con el RENAPER y otros registros de otras provincias, llegamos a la conclusión de que se debía realizar un protocolo de actuación para que el DNI se obtenga de manera rápida y a la vez, el trámite sea gratuito“.

La funcionaria dio a conocer que tras una segunda reunión, se encuentra ultimando detalles. Además, en contacto con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pudieron saber que no hay antecedentes de un protocolo de actuación por lo que será una iniciativa precursora a nivel nacional.

“Nos pone muy contentos poder trabajar sobre esto que es urgente”, afirmó la subsecretaria de Asuntos Registrales, Carla Bahamonde.

“Mantuve comunicación con el director nacional (de RENAPER) y me comentaron que ellos tampoco tenían nada aceitado, así que nos pone muy contentos poder trabajar sobre esto que es urgente y es donde el Estado tiene que estar presente“, destacó.

Bahamonde explicó que el protocolo plantea “dos referentes, uno desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y otro desde el Registro Civil para que realicen de manera directa el abordaje sobre esta problemática ante la detección de un caso de trata y explotación. El protocolo se activa de manera automática y estas líneas directas se van a encargar de darle un turno prioritario para la obtención del DNI, que quien toma el trámite empatice con la persona, y tratar de acelerar el circuito propio para la obtención del nuevo DNI”.

“A su vez, también tenemos una parte que tiene que ver con el tema de la capacitación que es algo que debemos trabajar y que tenemos que coordinar para poder llegar a diferentes establecimientos educativos y tratar de promover y proteger a los niños y adolescentes que son las víctimas más vulnerables de este sistema de trata y explotación”, señaló.

Por último, indicó que hay un apartado de capacitación. “Es algo que debemos trabajar y que tenemos que coordinar para poder llegar a diferentes establecimientos educativos y tratar de promover y proteger a los niños y adolescentes que son las víctimas más vulnerables de este sistema de trata y explotación”.