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En la madrugada del domingo 10 de mayo, la familia Vargas tuvo que lamentar el fallecimiento de Jessica, de 36 años, quien se encontraba derivada desde hace seis meses en Ciudad de Buenos Aires.

“Llamamos a un número que era el 138, pero atendían de lunes a viernes. Fuimos el lunes y nos dijeron que teníamos que esperar 48-72 horas, para que le hagan la licitación y el más barato, lo elegían. Es como un juego, es un sorteo, alguien muere y lo licitan. Es una falta de respeto“, manifestó Ezequiel, hermano de Jessica, en comunicación con Radio LU12 AM680.

Ante esta situación, el lunes, contó en las redes sociales lo que estaba sucediendo y pidió ayuda a la comunidad. “Si me ayudan compartiendo para que llegue al gobernador, municipio o director de PAMI, sería de gran ayuda y si no fuera posible que ellos se comuniquen, queremos pedir de su colaboración para los gastos de traslado y pasajes de mis hermanas”, había publicado.

“Somos una familia que siempre trabajó y nunca le pidió nada a nadie. Ahora nos dieron los pasajes, pero mi hermana me llamó llorando, me dijo que era un cajón de manzanas (el féretro) y que el avión no lo aceptaba porque el cajón tiene que ser metalizado”, expuso en “La Decana de la Patagonia”.

Hace algunos años tras la muerte de su padre, Jessica, quien tenía insuficiencia renal crónica, entró en depresión, dejo de caminar y empezó a usar silla de ruedas. “Toda la vida fue una persona que luchó”, sostuvo su hermano.

“Si pagamos el cajón hoy, antes de las 17:00, si Dios lo permite, a las 22:00 salen para acá”, señaló. En las primeras horas de la tarde de este miércoles, aún les faltaban 800 mil pesos para completar el costo total del cajón.

Para contactarse con la familia, el teléfono es 2966584397 y para colaborar económicamente, los alias son vargas90 a nombre de Esteban Ezequiel Vargas y elsav.72, a nombre de Elsa del Carmen Vargas.

Por último, agradeció a la población “a la comunidad, nos ha dado tremenda mano, siempre con su granito de arena, todo suma”.

“Lo único que queremos es traerla lo antes posible, si Dios lo permite, sea hoy… es lo único”, cerró.