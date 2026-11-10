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A poco más de un año y medio de la demolición que conmovió a la comunidad de Río Gallegos, el monumento al historiador y periodista Osvaldo Bayer se prepara para volver a erigirse en Río Gallegos Tras el repudio generalizado y la causa judicial que recayó sobre los responsables políticos de la destrucción de la obra original —arrasada por una retroexcavadora de Vialidad Nacional en marzo de 2025—, el escultor Miguel Jerónimo Villalba confirmó lo que ya adelantara La Opinión Austral: el nuevo homenaje ya tiene un espacio adjudicado en el Paseo Costero de la ciudad.

El camino hasta este momento no fue sencillo ni estuvo exento de dificultades. Recordando los momentos más complicados tras la caída de la escultura, el artista reconoció que el proceso requirió barajar de nuevo y entender los tiempos que corren. “Pasó mucho desde que se destruyó la obra, también mi taller pasó por buenos momentos posteriores, porque digamos se armó como una comunidad que apoyaba la reconstrucción. Y bueno, sin apuros, porque lo que se destruye así es difícil de volver a levantar, lleva tiempo”, expresó Villalba al repasar el esfuerzo colectivo que se puso en marcha desde su espacio de trabajo. Lejos de bajar los brazos, la red de contención ciudadana permitió sostener el proyecto.

El derribo del monumento a Osvaldo Bayer desató un fuerte rechazo en Santa Cruz.

Luego de reuniones que no avanzaron e infructuosos pedidos para recuperar los restos del monumento que primero quedaron en un depósito de la Secretaría de Cultura de la Provincia y posteriormente, colocados -sin reparación, ni acto formal- contra una pared de los jardines del Complejo Cultural de Santa Cruz, el escultor Villalba comenzó a desarrollar “Reconstruir Bayer”, un proyecto en modalidad “crowfunding”, es decir a partir de la colaboración comunitaria.

Frente a las complicaciones presupuestarias y la merma en la colaboración económica general debido al complejo contexto socioeconómico que atraviesa el país, la apuesta autogestiva encontró en la creatividad su mejor aliada. “Este año lo que es la venta de las maquetas, que es un sistema que utilizamos para poder tener dinero para volver a reinstalar la obra, bajó un montón, entonces nosotros tuvimos como muchas repercusiones el año pasado respecto a la venta de maquetas y este año se paralizó bastante, pero ya con lo del año pasado tenemos asegurada la colocación del retrato, del chapón de hierro, con la base y con todo, que eso es lo más importante, así es como estaba la obra originalmente”, detalló el escultor. A través de la cuenta de Instagram @reconstruirbayer, el equipo impulsó la comercialización de las réplicas a escala que no solo financian el proyecto, sino que devuelven un sentido de pertenencia a cada colaborador: “A tu casa te llega la maqueta, que es igual a la grande, y bueno, también apareces en el muro de la página, donde tenemos a todos los colaboradores, hay como un gráfico donde anotamos a todos los colaboradores, y bueno, plantaste ahí, pusiste una semillita y recibiste algo decorativo para tu casa también”, valoró.

Miguel Jerónimo Villalba.

El proyecto de reconstrucción también se nutrió de la solidaridad federal y del respaldo de figuras indiscutidas de la cultura argentina, cuyo paso por el taller dejó una marca indeleble en el ánimo del equipo. En ese sentido, Villalba destacó la inesperada y cálida visita de uno de los grandes referentes de la música nacional: “Últimamente tuvimos apoyo de muchos artistas importantes como León Gieco, que vino a mi taller hace dos o tres meses y bueno, estuvimos hablando toda una tarde con él y bueno, nos dio un apoyo fenomenal. La verdad que a partir de él, un montón de otros artistas también se acercaron y todo el tiempo nos está escribiendo, diciéndonos que nos apoyan”. Para el autor, ese gesto humano y cercano significó un envión anímico anclado en la historia compartida que el propio Gieco supo tejer con Osvaldo Bayer a lo largo de los años.

Con los materiales listos y el nuevo sitio asignado en la costanera local, la expectativa se traslada ahora al calendario de inauguración, proyectado para los últimos días de marzo. “La idea es que el 24, el 25 de marzo del próximo año esté inaugurado”, adelantó el escultor con la serenidad de quien sabe que la memoria, al igual que el arte, siempre encuentra la manera de abrirse paso. Lejos del enojo inicial y apostando de lleno a la dimensión pública y cercana que tendrá el nuevo monumento frente al estuario, el creador cerró con una certeza inquebrantable sobre el valor de la espera: “Nosotros entendíamos también que, tanto yo como mi equipo, que bueno, había que esperar y tener paciencia, porque en algún momento no la teníamos… yo estaba como muy enojado y un poco movilizado por todo. Bueno, después pasó el tiempo, pusimos a replantear todo, dijimos: bueno, pero hagamos algo bien y si hace falta esperar dos años, bueno, esperaremos dos años”.

El día que destruyeron el monumento a Osvaldo Bayer con una retroexcavadora de Vialidad Nacional.

De acuerdo a lo detallado en el sitio web reconstruirbayer.ar, el rostro de Osvaldo Bayer tal como fue representado para la obra original se ubicará por encima de un muro de gaviones metálicos que le otorga solidez y peso simbólico y el gavión, compuesto por un enrejado metálico o malla de alambre, será rellenado con fragmentos del monumento destruido convirtiéndose así en la piedra angular de la nueva memoria.