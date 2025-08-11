Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las subcampeonas mundiales del Sundanceweek World, realizado del 9 al 14 de julio de 2025 en Cartagena, son de Santa Cruz.

Tamara Thevenon y Valentina Blando compitieron en dúo de danzas árabes en el prestigioso Hotel de las Américas y lograron el segundo puesto.

“Fue una experiencia increíble ir a representar a Argentina al campeonato de danzas en Cartagena, hubo diferentes tipos de danzas, distintos países, con un altísimo nivel artístico. Habernos llevado el segundo puesto fue un gran logro y llevar la danza árabe a lo más alto, además con nuestra propia identidad, las dos nos formamos en Río Gallegos”, contó Blando en comunicación con Radio LU12 AM680.

Tamara Thevenon y Valentina Blando representaron a Argentina y lograron el segundo puesto en el Sundanceweek World.

Si bien Blando y Thevenon actualmente residen desde hace varios años en La Plata y en CABA, respectivamente, son oriundas de la capital santacruceña.

En 2017, comenzaron a trabajar juntas en la Academia Sin Límites, de la cual Thevenon es dueña. “A partir de ahí, empezamos a armar una coreografía y surgió un sueño de viajar por el mundo”, recordó.

Sin ningún apoyo económico, las bailarinas comenzaron a realizar ventas de rifas, bingos, venta de comida para poder participar del Nacional en Buenos Aires. “Ese fue el primer paso”, señaló.

“Si realmente, tenés el deseo siempre va a haber gente que te va a dar una mano”.

Luego de haber ganado, se dieron cuenta que habían mucho más desafíos por delante. Las santacruceñas comenzaron a diseñar un plan para solventar cada viaje y un cronograma de ensayos.

Así, en 2018, representaron a Argentina en Orlando, donde salieron campeonas mundiales, y en Panamá.

“Siempre hablamos con mi compañera respecto a que el límite está en tu mente. Nosotras no tuvimos ayuda, pero nos la rebuscamos siempre para poder cumplirlo, entonces no hay que quedarse con el no puedo. Si realmente, tenés el deseo siempre va a haber gente que te va a dar una mano. Es tocar puertas, el no ya lo tenemos”, expuso.

“Estaba impactada porque fue el escenario más grande que pisé en mi vida”.

En este contexto, destacó especialmente al Grupo Aranda de CABA que en esta oportunidad las acompañó como sponsor. “Sin él no hubiésemos podido llegar, muy agradecida y a toda la gente que nos ayudó”, mencionó.

Subcampeonas

En el Sundanceweek World, luego de la presentación de la coreografía, el jurado realiza la devolución. “La conexión que generamos en escenario también es hermosa porque hacer un dúo tampoco no es nada fácil, fue mucho trabajo, pero se llegó”, expresó.

Ante el marco del certamen, reconoció: “Estaba impactada porque fue el escenario más grande que pisé en mi vida y eso que fui a Orlando, a Panamá, estuve en Buenos Aires, en un montón de escenarios y este escenario fue una locura. Fue hermoso, fue una experiencia increíble”.

El logro fue celebrado por los santacruceños que hicieron sus mensajes de felicitaciones. “Eso también te da la fuerza para seguir”, valoró.

Blando comenzó a aprender danzas árabes cuando tenía cuatro años, actualmente bailarina profesional y profesora, sostuvo: “Creo que nunca se deja de aprender en nada que esté relacionado con el arte porque cada experiencia te nutre de otras cosas diferentes, es otro contexto, otras miradas, siempre hay algo más por corregir o por sumar que te va formando en este camino como bailarina, en este caso, en diferentes escenarios”.

“Cada bailarín o bailarina tiene su propio estilo, su propia esencia, sos único e irrepetible en el mundo para dar lo que tengas que dar. Se trata de mucha entrega, te puedo enseñar la técnica y todo lo que quieras, pero eso te lo vas a apropiar y lo vas a transformar, lo vas a sentir, le vas a poner tu esencia”, cerró.